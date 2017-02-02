Hakkında soruşturma açılan Bekir Coşkun: Bu devran böyle sürmez

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, bir yazısı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin olarak “İpe götürecek halleri yok ya. Korkum da yok. Çünkü bu ülkede hala vicdanlı hakimler, savcılar, yargıçlar var. Bu bir süreç ve geçer” dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un 'Evet-Hayır' başlıklı yazısı nedeniyle savcılık tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Coşkun’un soruşturma başlatılan yazısı

Medya Radar’dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Coşkun’un açıklamaları şöyle:

Köşe yazınız nedeniyla hakkınızda sorusturma başlatıldı. Neler söyleyeceksiniz?

Bana henüz gelen bir şey yok. Böyle bir yazı yüzünden sorusturma açılması ülkenin geldiği içler acısı durumu ortaya koyuyor. Daha şimdiden sistemi eleştiren bir yazı yazdık diye hakkımızda soruşturma açılıyorsa sistem geldikten sonra kim bilir başımıza ne gelecek. İşte ben de bunu anlatmaya çalışıyorum.

Yazınızda halkı hakir gördüğünüz, aşağıladığınız söyleniyor. Hatta Ertuğrul Özkök bile bugün size "Sen böyle yaparsan evet çıkar" diye eleştirdi. Ne diyeceksiniz?

Bakın o Ertuğrul Özkök'ler, Ahmet Hakan'lar Atatürk'e "Firavun, diktatör" denildiğinde veyahut CHP'ye PKK, terörist denildiğinde neredeydiler? Neden sesleri çıkmadı? Ben yazınca mı suç oldu?

Bakın tekrar söylüyorum. Ortada henüz halk falan yok; halkı dinleyen ya da halka bir şey anlatan da. Ben halkın faydası ve gelecegi için yazıyorum. Kararı halk verecek ama halktan henüz ses yok ki. Ben yazımda halkımıza nasıl hakaret ederim? O yazımda bahsi geçen "milletin a... koyacağız" ifadesi bana degil yine iktidara yakın bir müteahhitin sözüdür. Halka hakareti eden de bizzat odur. O yazıda gecen g... kılları da yine bana ait değildir. Ben olaylardan yola çıkarak ve alıntılar yaparak yazıyı örnekledim. Ortada şu an yalakalar var; iktidara yaranmak isteyenler var. Halk yok. Işadamları; futbolcular, sanatçılar. Halktan biri olan ben nasıl olur da halkı aşağılarım çok merak ediyorum ve el insaf diyorum. Vicdan diyorum.

Peki ne bekliyorsunuz. Bu soruşturmadan ne çıkar?

İpe götürecek halleri yok ya. Korkum da yok. Çünkü bu ülkede hala vicdanli hakimler, savcılar, yargıçlar var. Bu bir süreç ve geçer. Bu devran böyle süremez. Tekrar ediyorum asla o yazıda kimseyi aşağılamadım. Aşağılayanlardan alıntı yaptım.