Gazeteci Bekir Coşkun’a soruşturma

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un 'Evet-Hayır' başlıklı yazısı nedeniyle savcılık tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Coşkun'un soruşturma başlatılan yazısı

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci – Yazar Bekir Coşkun hakkında soruşturma başlattı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan yazılı açıklamada “Sözcü Gazetesi’nin 31 Ocak 2017 tarihli nüshasının 2. Sayfasında Bekir Coşkun’un ‘Evet -Hayır” başlıklı köşe yazısı içeriğindeki hususlara ilişkin olarak; “Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216 / 1-2-3 uyarınca ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçu kapsamında soruşturma açılmıştır” ifadelerine yer verildi.