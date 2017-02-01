T24 LogoT24 Logo
Medya

Gazeteci Bekir Coşkun’a soruşturma

Coşkun'un 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ettiği iddia edildi

01 Şubat 2017 20:01

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un 'Evet-Hayır' başlıklı yazısı nedeniyle savcılık tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Coşkun'un soruşturma başlatılan yazısı

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci – Yazar Bekir Coşkun hakkında soruşturma başlattı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan yazılı açıklamada “Sözcü Gazetesi’nin 31 Ocak 2017 tarihli nüshasının 2. Sayfasında Bekir Coşkun’un ‘Evet -Hayır” başlıklı köşe yazısı içeriğindeki hususlara ilişkin olarak; “Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216 / 1-2-3 uyarınca ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçu kapsamında soruşturma açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

bekir coşkunevethayıryazısıgöt kılısoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24