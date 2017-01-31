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Bekir Coşkun: Referandum "G.tünün kılı olurum" ile cumhuriyetin aydınlık bireyleri arasında!

"Hâlâ fidan gençlerimiz can veriyorlar bu topraklar için, karar senin, sen bilirsin"

31 Ocak 2017 15:12

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Meclis'ten geçerek referandum sürecine giren ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak  "Evet‐Hayır; “g.tünün kılı olurum” ile cumhuriyetin aydınlık bireyleri arasındadır. Evet‐Hayır; yalan ile doğru arasındadır. Evet‐Hayır; haram ile helal arasındadır" görüşünü dile getirdi.

Bekir Coşkun'un "Evet-hayır..." başlığıyla yayımlanan (31 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Evet‐Hayır; ayakkabı kutusu ile ekmek sepeti arasındadır... Evet‐Hayır; Damat Ferit ile İzmir'de ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin arasındadır...
Evet‐Hayır; padişahlık ile
cumhuriyet arasındadır...
Evet‐Hayır; Derviş Mehmet ile Kubilay arasındadır...
Evet‐Hayır; Sevr ile Lozan
arasındadır...
Sıradan bir “Evet‐Hayır” değildir bu...

*

Evet‐Hayır; kelle ile şehit
arasındadır...
Evet‐Hayır; askerlik yapmaktan yırtmış cingözler ile o karlı dağlarda savaşan yiğitler arasındadır... Evet‐Hayır; “Milletin a...
koyacağız” ile “Ağacımı vermem” arasındadır...
Evet‐Hayır; kulluk ile vatandaşlık arasındadır...
Evet‐Hayır; ortaçağ ile 2017
arasındadır...
Evet‐Hayır; emir ile hukuk
arasındadır...
Sıradan bir “Evet‐Hayır” gibi
görme sakın...

*

Evet‐Hayır; “g.tünün kılı olurum” ile cumhuriyetin aydınlık bireyleri arasındadır... Evet‐Hayır; yalan ile doğru
arasındadır...
Evet‐Hayır; haram ile helal arasındadır...

Evet‐Hayır; cehalet ile ilim
arasındadır...
Evet‐Hayır; karanlık ile aydınlık arasındadır...
Evet‐Hayır; şu yalaka şaklaban ile Atatürk'ün askerleri arasındadır...

*

Sen bilirsin artık... Hapishaneler insan almıyor... Evet‐Hayır; diktatör ile vicdan arasındadır...
Evet‐Hayır; nefret ile sevgi arasındadır...

*

Talan edilmedik devlet malı,
satılmadık millet malı, çalınmadık
yetim hakkı kalmadı...
Evet‐Hayır; dolar kasaları ile yetimin boş kumbarası arasındadır... Evet‐Hayır; yağma ile namus arasındadır...

*

Bu cumhuriyet çok zor kuruldu... Her karış toprağında üst üste şehitler yatar... Ve hâlâ fidan gençlerimiz can veriyorlar bu topraklar için...
Karar senin...
Sen bilirsin...

Evet‐Hayır; sıradan değil... Parsel ile vatan arasındadır... 

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