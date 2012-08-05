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Hakkâri'den dönen gazeteciler çatışmanın ortasında kaldı

Gazeteciler, kurşunlardan korunmak için mevzilendikleri yerde çatışmayı saniye saniye kameralarına kaydetti

05 Ağustos 2012 18:00

Hakkari'de Geçimli Jandarma Karakolu'nu görüntüledikten sonra dönüş yolunda, çıkan çatışmanın ortasında kalan gazeteciler, çatışma anını saniye saniye kameralara kaydetti.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Geçimli Jandarma Karakolu'nu görüntülemek için bölgeye giden iki Anadolu Ajansı muhabirinin de arasında olduğu gazeteciler, karakolu ve bölgedeki askeri hareketliliği görüntüledikten sonra dönüşe geçti.

Hakkari-Çukurca karayolunu kullanarak kent merkezine dönmeye çalışan gazeteciler, Şine Köprüsü mevkisinde ''kirpi'' ve ''akrep'' olarak bilinen zırhlı araçlarla yol güvenliğini sağlayan askerlerden görüntü almak istedi.

Bu sırada Şine Tepesi'nden PKK'lılar tarafından güvenlik güçlerine taciz ateşi açıldı. Araçları ve kayaları kendilerine siper eden askerler, PKK'lılara karşılık verdi.

Çatışmanın ortasında kalan gazeteciler ise güvenlik güçlerinin uyarısıyla yolun karşı tarafında geçerek yere yattı. Gazeteciler, kurşunlardan korunmak için mevzilendikleri yerde çatışmayı saniye saniye kameralarına kaydetti.

Daha sonra can güvenlikleri olmadığı için gazetecileri olay yerinden uzaklaştırdı ve kaçan PKK'lıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

PKK saldırısı sonrası Geçimli Jandarma Karakolu'na çok sayıda asker sevk edildiği öğrenildi. Karakola hakim tepelerde ve çevrede yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

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