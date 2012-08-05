Hakkâri'de şehit düşen erin terhisine 15 gün kalmıştı

Hakkâri-Çukurca Karayolu üzerinde bulunan Geçimli Jandarma Karokoluna 23.00 sıralarında 3 ayrı koldan yapılan saldırıda şehit olanlardan birinin kimliği belli oldu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan Çevik ailesinin 3 çocuğundan biri olan Metin Çevik Hakkari'de şehit düştü.

İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Engin Özkul, Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan bir askeri yetkili ile birlikte şehidin evine giderek acı haberi verdi.

Ereğli Kaymakamı İbrahim Çay, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Albay Yalçın Enç, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Engin Özkul, İlçe Müftüsü Mustafa Erkan, Şehit Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Anne Şehriban Çevik ise, taziye ziyaretine gelenlere, en son oğluyla telefonda görüştüklerinde kendisine oruç tuttuğunu ve hiç bırakmadığını söylediğini ifade etti.

Baba Recep Çevik 2 kız, 1 erkek çocuğu olduğunu belirterek, "Oğlum yaklaşık 15 gün sonra terhis olacaktı. Türk halkının başı sağ olsun, acımız büyük" dedi.

Bu arada şehit Çevik'in evinin önünde Kur'an-ı Kerim okunurken, sağlık görevlilerinin de hazır bekletildiği görüldü.

Hakkari'nin merkeze bağlı Geçimli köyündeki karakola teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 asker ile 2 köy korucusu şehit olmuştu.