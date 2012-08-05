Ömer Çelik: PKK'nın Hakkâri saldırısı boyunu aşacak bir iş

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, PKK'nın Hakkari'de gerçekleştirdiği saldırı için, "Hakkari'de PKK'nın yaptığı hazırlık ve çok odaklı saldırı PKK'nın boyunu aşan bir iş. Çok boyutlu organizasyonun uygulayıcısı PKK. PKK, Esad'ın Halep'te yaptığı katliamla 'paralel' hareket ederek, Şemdinli ve Hakkari saldırılarını gerçekleştiriyor..." dedi.

Hakkari'de PKK tarafından düzenlenen ve 6 asker ile 2 köy korucunun şehit olduğu saldırıyla ilgili ilk tepki, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.



Bakan Şimşek, twitter sayfasından yaptığı açıklamada, dün geceden beri gelişmeleri takip ettiğini belirterek şöyle dedi:

"Hakkari'den gelen şehit ve yaralı haberleriyle uyandık. Mübarek Ramazan gecesinde yüreklere düşen bu ateş hepimizi yakıp kavurdu. Ocaklar yangın yeri. İçerde ve dışarıda nifak tohumları ekenlerin oyunu tutmayacak; bu güzel ülke, hainlerin işbirlikçisi taşeron örgütün fitnesini bozacak. Şiddetin kaynağı ve sorumlusu terör örgütüdür. Eğer sorun demokratik hak ve özgürlükler olsaydı şiddetin azalması gerekirdi. Şehit haberleriyle uyandık derken, elbette kendimi değil ülkemi, halkımı kastediyorum. Gece boyu konu hakkında bilgi aldım. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa, halkımıza sabır ve metanet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun."

Gül: Yüreğimizi dağlayan şehitlerimiz var



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül "Terör örgütü Ramazna ayında pervasızca bir plan içerisine girdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, terör örgütünün Hakkari'deki Geçimli Karakolu'na saldırısı ve 8 şehit haberi üzerine Twitter üzerinden açıklamalar yaptı.

Gül, "Terör örgütü bu Ramazan ayında pervasızca bir plan içerisine girdi. Buna fırsat vermemek için güvenlik güçlerimiz ön tedbiri alıp yoğun bir mücadeleye girdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sekiz şehit için de mesaj yayınladı ve şunları söyledi; "Maalesef yüreğimizi dağlayan şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize de başsağlığı diliyorum."



Atalay: Ramazan'da yapılan bu saldırıyı kınıyorum



Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin karakol baskınında 6 asker ve 2 korucuyu şehit etmesinden üzüntü duyduklarını söyledi. Atalay, ülkede 30 yıldır yaşanan terörü sonlandırmak için bütün boyutlarıyla çalıştıklarını ifade etti.

Partisinin il teşkilatının iftar yemeğine için Erzurum'a gelen Başbakan Yardımcısı Atalay, Vali Sebahattin Öztürk'ü ziyaret etti. Atalay, dün gece yarısı Çukurca ilçesinde karakol baskını gerçekleştiren teröristlerin 6 asker ve 2 korucuyu şehit ettiğini açıkladı. Atalay, güvenlik birimlerinin karşılık vermesi sonucu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini anlattı. Şehitler nedeniyle çok üzgün olduklarını ancak terörü sonlandırmak için devlet olarak büyük boyutlu çalışma sürdürdüklerine değinen Atalay, "Hakkari Çukurca'da bir karakolumuz gece sahur vakti terör saldırısına maruz kaldı. Orada şehitlerimiz var. 6 asker, 2 korucu şehidimiz var. Çok sayıda terörist kaybı var. Tabi üzgünüz ama bu sürüp giden bir mücadele. Hükümet olarak Türk devleti olarak terörle mücadelemizi bütün boyutlarıyla sürdürüyoruz." dedi.

Atalay, terör sorunun 30 yıldır ülkenin önünde engel olduğuna da işaret ederek, "Terörün istismar ettiği alanlara yönelik çok çalışmamız var. Vatandaşı kazanmaya yönelik çalışmalarımız var. Türkiye önünde bir büyük sorun bu 30 yıl önce başlamış kökü biraz daha eski olan bir problem. Bunu çözmek için bütün boyutlarıyla çok yönlü çalışıyoruz. AK Parti hükümeti, ülkenin önündeki, ayağındaki bu büyük prangayı çıkartıp çözecek." diye konuştu.

Çukurca'daki saldırıda şehit düşen asker ve korucuların acısının ülkenin ve milletin acısı olduğuna da değinen Beşir Atalay, "Başımız sağ olsun. Mübarek Ramazan gününde kolay değil. Şehitlerimiz var bunların aileleri var. Hepimizin acıları büyük. Hepimizin acısı, bunu içten hissediyoruz, paylaşıyoruz. Allah sabır versin." dedi.



Çelik PKK saldırısında Suriye'yi işaret etti!



PKK'nın Hakkari'de düzenlediği ve 6 asker ile 2 korucunun şehit edildiği saldırıyla ilgili en dikkat çekici yorum, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, twitter hesabında şunları yazdı:

"Hakkari'den gelen 8 şehit haberiyle içimiz yandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun her birinin. Hakkari'de PKK'nın yaptığı hazırlık ve çok odaklı saldırı PKK'nın boyunu aşan bir iş. Çok boyutlu organizasyonun uygulayıcısı PKK. PKK, Esad'ın Halep'te yaptığı katliamla "paralel" hareket ederek, Şemdinli ve Hakkari saldırılarını gerçekleştiriyor..."



Kılıçdaroğlu'dan Hakkari saldırısıyla ilgili açıklama



Kılıçdaroğlu, şehitlere rahmet, evlerine ateş düşen ailelere, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ulusa başsağlığı diledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Geçimli köyündeki karakollara yönelik saldırıları lanetleyerek, şehitlere rahmet, yaralı askerlere acil şifa diledi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Geçimli köyündeki karakollara yönelik saldırıları şiddetle kınadı. Terörü, terör örgütünü ve terörist saldırıyı lanetleyen Kılıçdaroğlu, şehitlere rahmet, evlerine ateş düşen ailelere, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ulusa başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, acil şifa dilediği yaralı askerlerin ailelerine de geçmiş olsun dileklerini iletti.