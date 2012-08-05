Hakkari'de çatışma: 6 asker ve 2 korucu şehit oldu, 11 PKK'lı öldü

Hakkari-Çukurca Karayolu üzerinde bulunan Geçimli Jandarma Karokoluna 3 ayrı koldan saldırı girişiminde bulunan bir grup PKK’lı ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 asker ve iki korucu şehit oldu. Bölgedeki askeri yetkililer toplam 11 PKK'lının da öldüğünü açıkladı.

Hakkari Valiliği, Çukurca'da çıkan çatışmada 6 askerin ve 2 korucunun şehit olduğunu açıkladı. Çatışmada ayrıca 15 asker ve 6 sivil yaralanırken, bölgedeki askeri yetkililer toplam 11 PKK'lının da öldüğünü bildirdi.



3 koldan saldırı



Hakkari-Çukurca Karolunun 40’ıncı kilometresinde bulunan Geçimli Jandarma Karakolu’na dün akşam saat 23.00 sıralarında bir grup PKK’lı 3 ayrı koldan saldırı düzenledi. Bir grup PKK’lı ise sivil bir kamyonetle jandarma karakoluna doğru gitmeye çalıştığı sırada bölgede bulunan askerler ve köy korucuları tarafından fark edildi. Bunun üzerine çatışma çıktı.

Çatışmanın ardından ilk bilgiler çatışmalarda 2 köy korucusu şehit olduğu yönündeydi.



Hakkari Valisi: 6 asker, 2 korucu şehit



Hakkari Valisi Orhan Alimoğlu, PKK'lıların dün gece Çukurca'da düzenlediği saldırıda 6 asker ve 2 korucunun şehit olduğunu açıkladı. Çatışmada ayrıca 15 asker ve 6 sivil yaralanırken, bölgedeki askeri yetkililer toplam 11 PKK'lının da öldüğünü açıkladı.



Siviller de yaralandı



Çatışma sırasında evleri karakolun yakınında bulunan ve akraba oldukları belirtilen Şehzenan, Necdet, Şerife, Kıymez ve Mizgin Ölmez, Abdurahman Dayan ile 1 asker yaralandı. Yaralı olan siviller ile asker ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kadın PKK'lıdan intihar eylemi



Bu arada çatışmanın yaşandığı sırada bir kadın PKK’lı ise karakolu nizamiyesine doğru giderek intihar eyleminde bulundu. Üzerindeki bombayı patlatan kadın PKK’lı parçalanarak hayatını kaybederken, bu sırada karakol nizamiyesinde bulunan bazı askerlerin de yaralandığı belirtildi. Karakol çevresinde bir süre devam eden çatışmalarda 2 PKK’lı da öldü.

Bölgede yer yer çatışmalar sürerken, yetkililer yapılan saldırı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Yaralıların Hakkari Devlet Hastanesi’ne getirilmesi üzerine sabaha karşı çok sayıda yaralı yakını da hastane önüne akın etti. Çevik kuvvet polisleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.