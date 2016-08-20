Hakkâri ve Şırnak'la ilgili maddelerin torba tasarıdan çıkarılmasının arka planında neler yaşandı?

Hakkâri ve Şırnak'ın ilçe olmasını öngören ve belediyelere kayyım atanmasını sağlayan maddelerin Genel Kurul'da kabul edilen torba yasa tasarısından çıkarılmasının arka planında neler yaşandığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilgili maddeye dair muhalefeti üzerine Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la temasa geçti. İktidar ve muhalefet arasında sağlanan uzlaşma sonucu söz konusu düzenlemeyi ve belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını öngören madde dört partinin ortak imzasıyla tasarıdan çıkarıldı.

Fikret Bila'nın Hürriyet gazetesinin bugünkü (20 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan "Çok güzel bir manzara" başlıklı yazısı şöyle:

TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı, önceki gün sabaha doğru Genel Kurul'da sağlanan uzlaşmayı böyle tarif etti:

“Çok güzel bir manzara. Önerge kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda madde tasarıdan çıkarılmıştır.”

Tasarıdan çıkarılan madde Hakkâri ve Şırnak’ın ilçe yapılmasını öngörüyordu.

İlçe yapılacak bu iki ilin yerine de Cizre ve Yüksekova il yapılacaktı.

Bu proje terörle mücadele için bir ihtiyaç olarak geliştirilmiş ve Meclis’e getirilmişti.

Teröre karşı Hakkâri ve Şırnak’ın ilçe yapılmasına muhalefet itiraz etti.

Böyle bir kararın yanlış olacağını Hakkârilileri ve Şırnaklıları cezalandırma anlamına geleceğini vurgulayan muhalefete halkın tepkisi de eklendi.

Hakkâri ve Şırnak’tan Ankara’ya heyetler gelmeye başladı.

Terörle mücadele gerekçesi ikna edici olmadı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, böyle bir kararın Bölükbaşı’nı milletvekili seçiyorlar diye Kırşehir’in ilçe yapılmasına benzeti.

Buna karşın iktidar önergeyi Meclis’e getirmişti.

Ancak önceki gece yarısı durum değişti.

CHP’nin şiddetli itirazları karşısında, Başbakan Binali Yıldırım, devreye girdi.

Önce CHP Lideri Kılıçdaroğlu’yla görüştü...

Sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la temasa geçti.

İktidar ve muhalefet arasında sağlanan uzlaşma sonucu söz konusu düzenlemeyi öngören madde dört partinin ortak imzasıyla tasarıdan çıkarıldı.

Ayrıca açığa alınan belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını öngören madde de aynı şekilde geri şekildi.

Kararı muhalefet alkışlayarak karşıladı.

Günler sürmesi beklenen torba yasa tasarısı iki saat içinde yasalaştı.

Alışık değiliz

Meclis’te böyle bir manzara görmeye alışık değiliz.

Nitekim Genel Kurul’u yöneten Bahçekapılı da alışık olmadığımız bu durumu “Çok güzel bir manzara” diyerek karşıladı.

Bu güzel manzara 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasında oluşan yeni siyasal iklim ve anlayışın bir sonucu.

İktidar ve muhalefetin bir yasayı uzlaşarak çıkarmaları, ağır bir darbe yiyen Türkiye’nin toparlanması konusunda çok umut verici.

Oluşan yapıcı siyasi iklimin sürebileceğinin önemli bir göstergesi.

Sadece Meclis’te değil, dışarıda da iktidar ve muhalefetin birlikte çalışabilmesi güven artırıcı bir durum.

PKK’nın Elazığ’daki bombalı araç saldırısından sonra Başbakan ve bakanlarla birlikte CHP ve MHP milletvekillerinin de bu ilimize gitmeleri, birlikte bilgi almaları, incelemeleri birlikte yapmaları Meclis’te görülen işbirliği havasını güçlendiriyor.

Elbette iktidar da muhalefette de kendi görüşlerini savunmaya devam edecektir. Meclis tek parti meclisi gibi çalışmayacaktır. Ama bu önceki gün görüldüğü gibi temel düzenlemelerde, ulusal konularda uzlaşmaya engel değildir.

Meclis’te ve Elazığ’da gördüklerimiz ortak aklın kullanılması açısından gerçekten güzel manzaralardı.