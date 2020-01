İşte kabul edilen torba tasarı; Hakkâri ve Şırnak ilçe olmuyor, belediyelere kayyım atanmayacak

Proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki ile vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren torba tasarının 80 maddesi oylandı. Maddeler teker teker TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, tartışmalı iki madde tasarıdan çıkarıldı. Hakkâri ve Şırnak ilçe olmasına ilişkin madde ve 'terör suçu' nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediyelere kayyum atanmasına yönelik madde torba tasarıdan çıkarıldı. Ayrıca Yüksekova ve Cizre'nin de il olmasına dair madde torba tasarıdan çıkarıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulu'nda, torba tasarı olarak bilinen "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi, İki İl Merkezinin Değiştirilmesi ve Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı"nın maddelerinin görüşmeleri tamamlandı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun yetkileri arttırıldı

Kabul edilen maddelere göre, defin ruhsatını, mevtanın muayenesinden sonra belediye tabiplerinin yanı sıra toplum sağlığı merkezi tabipleri ve aile hekimleri de verebilecek. Bu ruhsatın yerleşim yeri bazında hangi tabiplerce verileceğini Türkiye Halk Sağlığı Kurumu belirleyecek.

DSİ Genel Müdürlüğü muhasebe hizmetleri, 5 yıl daha Maliye Bakanlığı personelince yürütülecek.

Tesisler, devlet ormanlarındaysa Karayolları Genel Müdürlüğüne bedelsiz devredilecek

Karayolları Genel Müdürlüğünce erişme kontrolü uygulanan karayollarında yapılan, işletilen, işlettirilen, yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen binalar, hizmet tesisleri ve bakım işletme tesisleri, karayolunun müştemilatı sayılacak. Bu bina ve tesisler, devlet ormanlarındaysa Karayolları Genel Müdürlüğüne bedelsiz devredilecek.

Müsadereye konu olmaları nedeniyle kamu hizmetine sunulamayacak olan ve orman niteliğini kazanan taşınmaz üzerinde bulunan fabrika ya da ticarethaneler, 49 yıllığına kiraya verilebilecek.

Özel kreş ve gündüz bakımevleri bazı vergilerden istisna tutulacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izniyle faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulandığı gibi 5 vergilendirme dönemi süresince elde edilen kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Gayrimenkul sahiplerince yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar doğrudan gider olarak indirilebilecek.

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kredi teminatı sağlayan kurumların, Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki kazanç ve iratları üzerinden vergi kesintisi yapılmayacak.

Bakanlar Kuruluna, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya ve belirli şartlar altında farklı kesinti oranları tespit etmeye ilişkin yetki verilecek.

Tepkilerin ardında ilgili madde torba tasarıdan çıkarılarak Hakkari ve Şırnak il olarak kalmasına karar verildi.

Değerli kağıtlar tanımı yenileniyor

Değerli Kağıtlar Kanunu'nda yer alan değerli kağıtlar tanımına elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeler de dahil ediliyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi sınırları içerisinde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Gecekondu Kanunu'na göre ilgili idarelerce yapılan arsa veya konut tahsis işleminin gerçekleştirilememesi halinde, arsa veya konut tahsisi için ödenen bedeller en geç 3 ay içerisinde faiziyle hak sahiplerine veya mirasçılarına ödenecek. Hak sahipleri, bunun dışında ilgili idareden herhangi bir hak, bedel ve tazminat talep edemeyecek.

Arsa veya konut tahsis işleminin gerçekleştirilememesi nedenleriyle arsa veya konutların adlarına tescili, bedel veya tazminat ve benzeri taleplerle açılan ve henüz kesinleşmeyen her türlü davalarda da bu hüküm uygulanacak. Reddedilen davaların yargılama giderleri davalı idare tarafından ödenecek.

Merkez Bankasına, iki imza taşımak koşuluyla reeskonta ve avansa kabul edilecek ticari senet ve vesikaların türlerini, uygulamayla ilgili diğer konuları düzenleme yetkisi verilecek. Verilecek kredilerin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri para politikası ilkeleri göz önünde tutularak, Merkez Bankasınca belirlenecek.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının izni, YÖK'ün teklifi ve Bakanlar Kurulu'nun kararı ile kaldırılacak

Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla rektör yardımcısı olarak seçecek.

Yapılan denetimler sonucunda faaliyet izninin kaldırılmasını gerektiren durumlar tespit edilen vakıf yüksek öğretim kurumları ile kurucu vakıflarına kayyum atanan vakıf yükseköğretim kurumlarının faaliyet izni, YÖK'ün teklifi ve Bakanlar Kurulu'nun kararı ile kaldırılacak.

Bu durum, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun kuruluş kanununun yürürlükten kaldırılmasının sağlanması için YÖK tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bildirilecek.

Bu şekilde faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, YÖK tarafından garantör üniversiteye veya belirlenecek bir devlet üniversitesine intikal ettirilecek.

Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarının mal varlığı, Türk Medeni Kanunu'nun resmi tasfiye hükümlerine göre tasfiye edilecek. Resmi tasfiye süreci, Maliye Bakanlığı ve YÖK tarafından başlatılacak. Yetkili ve görevli mahkemece Maliye Bakanlığı ve YÖK'ün birer temsilcisi tasfiye memuru olarak atanacak. Tasfiye gideri, tasfiye olunan vakıf yükseköğretim kurumunun mal varlığından karşılanacak. Tasfiye işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacak.

Tasfiye memurları, yaptıkları işlemler nedeniyle görevinin gereklerine açıkça aykırı davrandıklarının ceza mahkemesi kararıyla tespit edilmesi dışında mali ve idari yönden sorumlu tutulamayacak.

Düzenlemeye göre, tasfiye süresince vakıf yükseköğretim kurumu aleyhine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı verilemeyecek. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz dahil her türlü icra takibatı duracak ve yeni icra takibi yapılamayacak. Varsa vakıf yükseköğretim kurumu hesaplarına konulan ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, hacizler ile blokeler kalkacak. Tasfiye süresi boyunca zaman aşımı süresi işlemeyecek. Tasfiye sonucunda kalan mal varlığı kurucu vakfa geçecek.

Mütevelli heyetinin görevi sona erecek

Öğrencilerin nakledildiği yükseköğretim kurumları, faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun borçlarından dolayı sorumlu tutulamayacak.

Kurucu vakıflarına kayyum tayin edilen veya faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyet başkanı ve üyeleri ile tüm yöneticilerinin görevleri kendiliğinden sona erecek. Bu vakıf yükseköğretim kurumunda çalışan akademik ve diğer personelin hizmet sözleşmeleri hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanacak.

Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin geçici olarak durdurulması halinde, durdurulma süresince kurumun idaresi, eğitim ve öğretimi sürdürmek veya tamamlamak üzere YÖK tarafından garantör üniversiteye veya belirlenecek bir devlet yükseköğretim kurumuna verilecek. Bu vakıf yükseköğretim kurumunun kurucu vakfının üyeleri ve tüm yöneticilerinin görevleri, faaliyet iznini geçici olarak durdurulması kararı ile sona erecek. Bu kurucu vakfa YÖK ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün talebi üzerine yetkili mahkemece kayyum atanacak.

Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması süresi boyunca vakıf yükseköğretim kurumu aleyhine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı verilemeyecek, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz dahil her türlü icra takibi duracak ve yeni icra takibi yapılamayacak. Varsa vakıf yükseköğretim kurumu hesaplarına konulan ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, hacizler ile blokeler kalkacak. Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması süresi boyunca zaman aşımı süresi işlemeyecek.

Düzenleme kapsamına giren vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretim ücretlerinin belirlenmesine, öğrencilerin nakline, eğitim öğretimin ve diğer işlemlerin aksamadan yürütülmesine ilişkin her türlü tedbirleri almaya ve düzenleme yapmaya YÖK yetkili olacak.

İstanbul'da Engelsiz Eğitim Vakfınca İstanbul Kent Üniversitesi adı altında bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Kültür varlıklarının onarımı

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, İmar Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratları, kültür varlıkları yönünden bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulan yerlerde yetkili idarelerden, bu büroların olmadığı yerlerde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinden, tabiat varlıkları ve doğal sit alanları yönünden ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden izin almadan ya da izne aykırı yapanlar veya yaptıranlar, 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, alan başkanlarını atayacak ve maaşlarını ödeyecek.

Düzenlemenin yasalaştığı tarihte görev yapan alan başkanları, danışma kurulu üyeleri, eş güdüm ve denetleme kurulu üyelerinin görevleri sona erecek. Bu kişilerin yerine en geç 6 ay içinde bakanlıkça görevlendirme yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığına yönetim planını hazırlama veya hazırlattırma konusunda yetki verilecek.

Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan her türlü proje ve uygulamalarda, bu düzenlemeyle koruma, uygulama ve denetim bürolarına verilen görev ve yetkiler Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri tarafından kullanılacak.

Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak, kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, özel mülkiyette bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı, restorasyonuna yönelik proje ve uygulama işleri, maliklerinin ve diğer ilgililerin muvafakatı aranmadan, bedelsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda yürütülen proje ve uygulama işlerinden bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayanlar için 4 yılı geçmemek üzere gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilecek.

Belediyelerin bizzat kendileri veya sermayesinin tamamı belediyeye ait şirketler tarafından kurulacak elektronik denetleme sistemlerinden elde edilen gelirlerin yüzde 30'unu belediyeler alabilecek. Bu sistemin belediyeler tarafından üçüncü kişilere gelir paylaşımı şeklinde ihale edilmesi halinde, sistemin yatırım maliyetine kadar bu gelirin yüzde 30'unu, yatırım maliyetinden sonra ise yüzde 15'ini alabilecek.

Düzenlemeyle, Kamulaştırma Kanunu'nun satın almaya ilişkin hükümlerinde de değişiklik içeriyor.

Buna göre, malik veya yetkili temsilcisi ile kamulaştırılacak taşınmaz için komisyonla arasında tutanak düzenlecek. Tutanakta, malikin kimlik bilgilerine ve taşınmazların tapuda tesciline veya terkinine dair kabul beyanları yer alacak.

Güvenlik gerekçeli tahsis

İçişleri Bakanlığının güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve İl Özel İdareleri dahil mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar, kaynak veya irtifak hakları Bakanlar Kurulu kararıyla Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığına tahsis edilecek.

Taşınmazın bedeli, tescil işleminden itibaren 60 gün içinde valiliklerce tespit edilecek. Bedele ilişkin itirazlar Danıştaya yapılacak. İtirazlar tescil işlemini durdurmayacak. Mahkemelerce ihtiyati tedbir ve yürütmenin durdurulması kararları verilemeyecek. Bu taşınmazlara ilişkin ihtiyaç duyulan imar planı değişiklikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılacak veya yaptırılacak.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle; yatırım teşvik belgesi kapsamında bulunan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilmeyen KDV'nin, gelecek yıl talep edilmesi halinde iade edilmesini öngören "stratejik yatırım" olma şartı kaldırılacak. 500 milyon lira tutarındaki asgari yatırım şartı 50 milyon liraya indirilecek, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda belirtilen tutarın iki katına kadar artırılması konusunda da Bakanlar Kuruluna yetki verilecek.

UMREK kurulacak

Maden Kanunu'na eklenen maddeyle; Maden İşleri Genel Müdürlüğünün sorumluluğu ve koordinasyonunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde "Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası" kurulacak.

Bilgi Bankası; maden arayacak, araştıracak, kamu ve özel sektör tarafından üretilen yer bilimleri verileri, sondajlara ait karot, kırıntı, el örneği ve benzer numuneler ile harita, kesit, stratigrafi ve benzeri dokümanları arşivleyecek, yayımlayacak ve kullanıcıların hizmetine sunacak.

Kısa adı UMREK olan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu kurulacak. UMREK'in mali işleri dahil her türlü sekretarya hizmetleri Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. UMREK eğitim, sertifika, aidat, yayın ve diğer faaliyetlerinden gelir elde edebilecek ve görevini yerine getirirken bağımsız olacak.

Devlet üniversiteleri ile Sağlık Bakanlığı arasında iş birliği

Tasarı, devlet üniversiteleri ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları arasında yürütülen iş birliği ve birlikte kullanım protokollerinin uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar ve sorunlar çerçevesinde düzenleme yapıyor.

İlgili üniversite ve özel hastanenin yetkili makamları arasında iş birliği protokolü imzalanacak, Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ün onayıyla uygulamaya konulacak. İş birliği yapılan özel hastane, üniversite için sağlık uygulama ve araştırma merkezi kabul edilecek. Burada fiilen görev yapacak olan üniversite öğretim elemanları, ilgili dekan ve hastane yöneticisinin talebi üzerine rektör tarafından görevlendirilecek. Görevlendirilen üniversite personeline kendi mevzuatı uygulanacak.

Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin döner sermaye hesapları, sadece birlikte kullanılan birimlerle sınırlı olmak, birlikte kullanıma geçildikten sonraki tasarruflara etkili olmamak şartıyla birleştirilecek. Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde görevli öğretim elemanları dahil tüm personel, ihtiyaç duyulan tıbbi ve bilimsel danışmanlık, nöbet, konsültasyon ve diğer sağlık hizmetlerini yerine getirecek. Nöbet tutan öğretim üyelerine nöbet ücretleri ödenecek.

Tıp veya Diş Hekimliği Fakültesi bulunan ancak Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmayan veya bu merkezde yeterli kapasite ve eğitim altyapısı bulunmayan vakıf üniversiteleri, tıp ve diş hekimliğinde lisans eğitimi, tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi ile araştırma faaliyetleri için yeterli kapasite ve eğitim altyapısı bulunan özel hastaneler ile bütçeleri ayrı olmak şartıyla iş birliği yapabilecek.

Mecburi hizmetten muafiyet

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt dışında tabiplik veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan tıp doktorları, 6 ay içinde Türkiye'ye dönmek ve en az 3 yıl süreyle Türkiye'de fiilen çalışmak şartıyla mecburi hizmetten muaf olacak.

Yurt dışında görev yapan doçent ve profesör unvanına sahip tıp doktoru akademisyenler, Türkiye'de en az 3 yıl süreyle fiilen akademik kadroda çalışmak kaydıyla mecburi hizmetten muaf tutulacak.

Aile hekimleri asgari 8 saat nöbet tutmayacak

Aile hekimlerinin asgari 8 saat nöbet tutma mecburiyeti kaldırılacak. Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına, belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet verilecek.

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun çerçevesinde, idare, yüklenicinin sözleşme kapsamına giren faaliyetlerini bütün aşamalarda denetleyebileceği gibi denetletebilecek.

Tasarıyla Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı KHK'larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre çalışan sözleşmeli personelden kadroya geçenler sebebiyle iptal edilmiş sayılan 10 bin 827 pozisyonun yeniden kullanımına ve bu suretle eleman temininde güçlük çekilen yerlerde toplam 22 bine kadar personelin istihdamına imkan getiriliyor.

Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle, mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında, uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yılda imar programları veya uygulamaları yapılacak.

Bu taşınmazlar kamulaştırılacak veya mülkiyet hakkının kullanılmasına engel teşkil edecek kısıtlılığı ortadan kaldıracak şekilde imar planı değişikliği yapılacak, yaptırılacak.

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'da yapılması öngörülen değişiklikle; ön inceleme, disiplin soruşturması, diğer idari soruşturmaları yapmakla görevlendirilenler ile teftiş veya denetim elemanlarının bu görevleriyle ilgili olarak yaptıkları işlemlerden, yürüttükleri faaliyetlerden, düzenledikleri raporlar ile görüş yazılarında belirttikleri kanaatlerinden veya kanunla verilen yetkilere dayanarak aldıkları tedbirlerden dolayı kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hallerinde idare aleyhine tazminat davası açılabilecek.

Ancak bu görevlilerin suç sayılan eylemleri; kin, garez, hatır, baskı veya telkinle kanaati oluşturduğu, değiştirdiği, yargı ya da disiplin kurulu kararıyla tespit edilirse, idare ödediği tazminatı görevliye rücu edebilecek.

Bu hükümler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görülmekte olan davalar, kesinleşmemiş hükümler, temyiz veya karar düzeltme yoluna gidilmediği için kesinleşen hükümler hakkında da uygulanacak; davaya idare aleyhine devam olunacak.

Tasarıyla, özel maksatlı ve özel yapılı gemi, "tipleri ve evsafları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenen, özel bir amaçla işletilen ve bu amaçla donatılan, yüzme özelliği bulunan deniz araçları" şeklinde tanımlanıyor.

Tescil edilmesi gereken deniz araçları arasında bulunmamasına rağmen Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil edilmiş olan gemi, yat, özel maksatlı ve özel yapılı gemi ile bunlar dışında bulunan her türlü deniz araçlarının malikleri adına, bu deniz araçları dolayısıyla yararlandıkları vergi, harç veya fon istisnası ile indirim, muafiyet ve diğer mali hükümlerle ilgili olarak tarhiyat yapılmayacak, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan, varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

Bir yıl erteleme

Turizm tesisleri yapmak üzere kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 tarihlerinde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin ve tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerden Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanmaları nedeniyle tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri bir yıl ertelenecek.

Ertelenen kira, kesin izin ve tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ile hasılat paylarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilenlerin ilgililerince talep edilmesi halinde iade edileceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılıyor.

Şehit eş veya çocukları, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babası, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeksizin araç alabilecek. Aracın 5 yıl sonra satılması halinde bu vergi ödenmeyecek.

Sahibi oldukları taşıtlarla ticari yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetiyle iştigal edenlerin, maliki oldukları taşıtla aynı cinsteki bir taşıtın bahse konu faaliyette kullanılması amacıyla, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 30 Haziran 2017'ye kadar ilk iktisabı, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ÖTV'den istisna olacak.

Şehir içi ulaşım araçları ile kamyonlara teşvik geliyor

Tasarıyla, trafik yoğunluğu içinde önemli bir paya sahip olan, çok büyük bir kısmının model yılı ilerlemiş veya yıpranmış olan şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, servis, özel halk ve belediye otobüsleri ile ticari yük taşımacılığında kullanılan kamyon, kamyonet ile tırların yenilenmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Buna göre, söz konusu araçların, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 30 Haziran 2019'a kadar ilk iktisabı ÖTV'den müstesna olacak.

Düzenlemeden, ticari yolcu ve yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunanlar yararlanabilecek. Bu kapsamda, kendi şahsının veya şirketinin çalışanını veya yükünü taşıyanlar, bu taşıtların yenilenmesi amacıyla bu istisnadan yararlanamayacak.

Yenilenmeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme aktifinden çıkarılması gerekecek. Aksi takdirde yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler tahsil edilecek.



Taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden devri halinde, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan; ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi halinde ise bu düzenleme hükmünden yararlanandan ÖTV alınacak.

Elektrikli ve hibrit araçlar teşvik edilecek. Buna göre, elektrikli ve hibrit araçların piyasaya kazandırılması ve Türkiye pazarında özendirilmesi amacıyla, bu araçların vergilendirilmesinde farklılaştırma adına vergi basamaklarında elektrikli motorlar için yeni bir alt birim açılıyor.

Kamu idarelerinin yerine getirdiği faaliyetlerin güvenilir, hızlı, kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için internet ve data hizmeti sağlayıcıları ile teknik altyapı kurulum, bakım ve yedekleme ile ilgili alımların, gelecek yıllara yaygın yüklenme suretiyle gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Terör olayları nedeniyle hasar gören bina ve alanlarda, imar planı, imar uygulaması, altyapı ve üstyapı projeleri, ruhsat ve yapım işleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen yapılacak, yaptırılacak ve onaylanacak.

Bu alanlarda, her tür ve ölçekteki meri imar planı, plan notları ve plan açıklama raporunda ilgili idarelere verilen görüş bildirme gibi her türlü görev ve yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçecek. Bu alanlarda yapılacak uygulamalarda tüm tapu ve kadastro işlemleri ile yıkım ve yapıma ilişkin her türlü izin ve ruhsat gibi iş ve işlemler de ilgililerin muvafakatı aranmaksızın bakanlık tarafından resen yapılacak veya yaptırılacak.

Riskli alanların dönüştürülmesi için kullanılacak rezerv yapı alanlarında gerçekleştirilecek her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna olacak.

Primlerin 5 puanlık kısmını Hazine karşılayacak

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde 30 günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, 30 günden eksik günleri için Genel Sağlık Sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılacak.

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına bağımsız çalışanların; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.

Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmesi için; primlerin Hazine'nin karşılamadığı kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve borcunun bulunmaması gerekecek. Ancak bu borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar, bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri sırasında bu hükümden yararlanabilecek.

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanların, günün bazı saatlerinde çalışıp bunun karşılığında ücret alanların ve ev hizmetlerinde çalıştırılanlardan ay içinde 20 gün ve daha az çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primleri 30 güne tamamlanacak.

Yatırım döneminde yatırıma başlama tarihinden itibaren kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli Kurumlar Vergisi uygulatarak yatırıma katkı tutarını her bir il grubu için yüzde 100'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor. Mevcut durumda, Bakanlar Kurulu bu tutarı yüzde 80'e kadar çıkarma konusunda yetkiliydi.

Ayrıca, her il grubunun yanı sıra bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için de Bakanlar Kurulu sıfıra kadar indirmeye veya yüzde 100'e kadar artırmaya yetkilendiriliyor.

Tasarıyla, vakıflara da yayın lisansı veriliyor. Vakıf kurucuları, medya hizmet sağlayıcı kuruluş ortağı kabul edilecek.

Radyo ve televizyonlar, aylık brüt ticari iletişim gelirlerinin yüzde 3'ü yerine yüzde 1,5'ini Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) üst kurul payı olarak ödeyecek.

Tarım arazilerine ilişkin düzenleme yapılıyor

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'a eklenen maddeyle, Hazine'ye ait tarım arazilerinin satın alınmasına ilişkin başvuru süresi bir yıl daha uzatılacak.

Hazine'ye ait tarım arazilerinden belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalması nedeniyle satılamayacak olanların belirlenmesinde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları esas alınacak.

2/B alanlarında bulunan taşınmazların satışına ilişkin olarak bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla süresi içinde başvurmayanlara 6 ay, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere 6 ay, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere 6 ay ödeme süresi verilecek.



Orman sayılmayan ve tapuda Hazine adına tescil edilen Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 13 bin 322 ada 1 parsel numaralı taşınmazın ifraz ve imar uygulamasından oluşan 13 bin 322 ada 2 parsel numaralı taşınmak ve diğer taşınmazlar ile Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan taşınmazların zilyetleri veya fiili kullanıcıları tespit edilerek kadastrosu yapılacak.

Bu taşınmazlar, tapu kütüğünün beyanlar hanesine göre kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilere ya da bunların kanuni ve akdi haletlerine doğrudan satılacak.

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğünün süresi 1 Temmuz 2016'dan 1 Temmuz 2017'ye uzatılıyor.

Temmuz 2009 istatistiğine göre toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan sendikalar ile bu istatistiğin yayımından sonra 15 Eylül 2012'ye kadar kurulan işçi sendikalarının, bu düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde yapacakları yetki tespit başvuruları, yüzde 1 şartı aranmaksızın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca sonuçlandırılacak.

Tasarıyla, Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda düzenleme yapılıyor.

Buna göre, Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ad altında ödeme yapılmayacak.

Personel rotasyona tabi tutulacak

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Spor Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatlarında görev yapan personel, Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tüm bölgelerde yer değiştirme suretiyle rotasyona tabi tutulabilecek.

Tasarıyla, Bakanlar Kurulu; kalkınma planları ile yıllık plan ve programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, Türkiye'nin gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, işe bağımlılığı azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, katma değeri yüksek olan projeler için Ekonomi Bakanlığınca desteklenmesine karar verilen yatırımlar konusunda yetkilendiriliyor.

Buna göre, proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırımlara yüzde 100'e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmesi, yatırıma katkı oranının yüzde 200'ü geçmemek üzere belirlenebilmesi veya Kurumlar Vergisi istisnası tanınabilmesi, Gelir Vergisi stopajı teşviki sağlanabilmesi, Gümrük Vergisi muafiyeti tanınabilmesi, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanım izni verilmesi konularında Bakanlar Kurulu yetkilendirilecek.

Bakanlar Kurulu ayrıca; yatırım kapsamında yaratılan yeni istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin 10 yıla kadar varan sürelerde bütçeden karşılanabilmesi, yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sine kadarının en fazla 10 yıl süreyle karşılanabilmesi, nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilebilmesi, yatırım tutarının yüzde 49'unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz ya da yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunması konularında da yetkilendiriliyor.

Nakit destekler, Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Projenin gerekli kıldığı hallerde, Bakanlar Kurulu kararıyla her türlü altyapı yatırımı yapılabilecek.

Yatırımların gerçekleştirilmemesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faiziyle, diğer destekler ise ilgili kanun çerçevesinde geri alınacak.

Tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 5 yıl süreyle en düşük tarifenin yüzde 50'sini geçmeyecek.

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan 7 Ağustos 1991 tarihli ikraz anlaşması uyarınca teknoloji geliştirme projesinde kullanılmak üzere 42,4 milyon dolar tutarındaki kredi, Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) ikraz edilecek. TSE'nin 39,3 milyon lira tutarındaki ana para borç tutarı muaccel hale getirilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) ve emniyet teşkilatında görevlerini yaparken atış, tatbikat veya diğer silahlı yaralanmalar nedeniyle malul olan vazife ve harp malullerinin de sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez, protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçler herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılanacak.

Tasarının 80 maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, birleşime ara verdi. Bahçekapılı, ara sonrasında komisyon ve hükümetin yerine geçmemesi üzerine birleşimi bugün saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.