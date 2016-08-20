Proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki ile vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren torba tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki yeni torba yasayla hayatımızda neler değişecek?

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, dün sabaha kadar süren görüşmelerle kabul edilen torba yasanın getirdiği düzenlemeler şöyle:

Ticari araçlara 3 yıl ÖTV kolaylığı: Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, servis, özel halk ve belediye otobüsleri ile ticari yük taşımacılığında kullanılan kamyon, kamyonet ile TIR'ların 30 Haziran 2019'a kadar yenilenmesi durumunda ÖTV alınmayacak.

Defin ruhsatını, belediye tabiplerinin yanı sıra toplum sağlığı merkezi tabipleri ve aile hekimleri de verebilecek. Müsadereye konu olmaları nedeniyle kamu hizmetine sunulamayacak olan ve orman niteliğini kazanan taşınmaz üzerinde bulunan fabrika ya da ticarethaneler, 49 yıllığına kiraya verilebilecek.

Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin elde ettikleri gelirler, okul öncesi eğitim kurumlarında olduğu gibi 5 yıl boyunca kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Gayrimenkul sahiplerince yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar gider gösterilebilecek.

Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak, kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, özel mülkiyette bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı, "bedelsiz" olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilebilecek.

Sadece stratejik yatırımlara sağlanan inşaat aşamasındaki nakit KDV iadesinin kapsamı genişletilecek.

Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile özel hastaneler üniversitelerle birlikte ortak kullanıma geçebilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt dışında tabiplik veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan tıp doktorları, 6 ay içinde Türkiye'ye dönmek ve en az 3 yıl süreyle Türkiye'de fiilen çalışmak şartıyla mecburi hizmetten muaf olacak.

Aile hekimlerinin asgari 8 saat nöbet tutma mecburiyeti kaldırılacak.