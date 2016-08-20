T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni torba yasayla hayatımızda neler değişecek?

Torba yasa dün sabaha karşı Meclis'te kabul edilmişti

20 Ağustos 2016 14:13

Proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki ile vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren torba tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki yeni torba yasayla hayatımızda neler değişecek?

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, dün sabaha kadar süren görüşmelerle kabul edilen torba yasanın getirdiği düzenlemeler şöyle:

Ticari araçlara 3 yıl ÖTV kolaylığı: Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, servis, özel halk ve belediye otobüsleri ile ticari yük taşımacılığında kullanılan kamyon, kamyonet ile TIR'ların 30 Haziran 2019'a kadar yenilenmesi durumunda ÖTV alınmayacak.

Defin ruhsatını, belediye tabiplerinin yanı sıra toplum sağlığı merkezi tabipleri ve aile hekimleri de verebilecek.  Müsadereye konu olmaları nedeniyle kamu hizmetine sunulamayacak olan ve orman niteliğini kazanan taşınmaz üzerinde bulunan fabrika ya da ticarethaneler, 49 yıllığına kiraya verilebilecek. 

Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin elde ettikleri gelirler, okul öncesi eğitim kurumlarında olduğu gibi 5 yıl boyunca kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Gayrimenkul sahiplerince yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar gider gösterilebilecek. 

Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak, kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, özel mülkiyette bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı, "bedelsiz" olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilebilecek.

Sadece stratejik yatırımlara sağlanan inşaat aşamasındaki nakit KDV iadesinin kapsamı genişletilecek.

Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile özel hastaneler üniversitelerle birlikte ortak kullanıma geçebilecek. 

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt dışında tabiplik veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan tıp doktorları, 6 ay içinde Türkiye'ye dönmek ve en az 3 yıl süreyle Türkiye'de fiilen çalışmak şartıyla mecburi hizmetten muaf olacak.

Aile hekimlerinin asgari 8 saat nöbet tutma mecburiyeti kaldırılacak.

ETİKETLER

torba yasahayatımızda neler değişecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24