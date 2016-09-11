Hakkari ve Batman'da kayyım protestosu; 4 gözaltı

Hakkari'de belediyeye kayyım atanmasını protesto etmek için belediye önünde toplananlara, polis müdahale etti. Olaylar sırasında 4 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Belediye Eş Başkanları Dilek Hatipoğlu ile Nurullah Çiftçi'nin, yapılan 'öz yönetim' açıklaması'na katılmaları nedeniyle geçen yıl Ağustos ayında tutuklanmalarının ardından, Belediye Meclis üyelerinin seçtiği Eş Belediye Başkanları Fatma Yıldız ve Şaban Alkan, polisin belediyeye Vali Yardımcısı Cüneyt Epçim'in kayyım atandığını haber vermesi üzerine Bulvar Caddesi'ndeki binaya geldi. Ancak eş başkanlar içeriye alınmadı.

Bunun üzerine belediye binasının önünde Yıldız ve Alkan beklemeye başladı. Ardından partililer de çevrede toplanmaya başladı. Belediye çevresinde önlem alan polis, toplanan grubun dağılmasını istedi. Kalabalık dağılmayınca, basınçlı suyla müdahale edildi. Çıkan olaylar sırasında 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürü Resul Holoğlu da belediye binasına geldi. Belediye binasına bu sırada büyük bir türk bayrağının asıldığı görüldü.

Batman'da gerginlik

Batman'da da benzer olaylar yaşandı. Batman İl Belediyesi'ne kayyım atanmasından sonra belediye önünde toplanan ve içeri girmek isteyen bir gruba polis müdahale etti. Çıkan arbede sırasında çekim yapanlar da darp edilerek engellenmeye çalışıldı.