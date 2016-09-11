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Politika

HDP: ''Yönetime el koyduk'' naralarıyla 12 Eylül'ü hatırlatanlar kayyım darbesi yapmıştır

''Düzenleme, Türkiye’nin imzalamış olduğu AİHS dahil olmak üzere demokratik uluslararası anlaşmalara aykırıdır''

11 Eylül 2016 14:45

HDP, belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili olarak "Kurban Bayramı’nın arife sabahında, siyasi iktidar 28 belediyeye baskın yaparak ‘yönetime el koyduk’ naralarıyla, 36 yıl önceki 12 Eylül 1980 darbesini de hatırlatan tarzda bir kayyum darbesi gerçekleştirmiştir. Düzenleme, anayasanın birçok maddesine ve Türkiye’nin imzalamış olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı da dahil olmak üzere demokratik uluslararası anlaşmalara, evrensel hukuka ve temel insan haklarına aykırıdır" açıklaması yaptı.

HDP Merkez Yürütme Kurulu'dan 'Belediyelere kayyum darbesini kabullenmiyoruz' başlığıyla yapılan açıklama şöyle:
"Kurban Bayramı’nın arife sabahında, siyasi iktidar 28 belediyeye baskın yaparak ‘yönetime el koyduk’ ifadeleriyle, 36 yıl önceki 12 Eylül 1980 darbesini de hatırlatan tarzda bir kayyum darbesi gerçekleştirmiştir.15 Temmuz’da Meclis’i, yani halkın seçilmiş iradesini bombalayan zihniyetle, seçilmiş belediyelere ‘yönetime el koyduk’ naraları ile giren ve halkın iradesini gasp eden zihniyet arasında fark yoktur. Bir kez daha belirtiyoruz ki, AKP iktidarı ve Erdoğan tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen ‘belediyelere kayyum’ düzenlemesi, Anayasa’nın birçok maddesine ve Türkiye’nin imzalamış olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı da dahil olmak üzere demokratik uluslararası anlaşmalara, evrensel hukuka ve temel insan haklarına aykırıdır.

 

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HDPbelediyelere kayyımAİHS12 Eylül15 Temmuz

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