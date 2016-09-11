AKP'li başkanı 'FETÖ'den tutuklanan Karadeniz şehrine kayyım atandı

İçişleri Bakanlığı, yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan 28 belediye başkanının yerine kayyum atadı. İçlerinde 2 il belediyesinin olduğu 28 belediyeden bir tanesi Karadeniz şehrine ait. Giresun'un AKP'li Çamoluk Belediyesi'ne de kayyım atandı. 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çamoluk Belediye Başkanı Savaş Akarçeşme tutuklanmıştı. Yerine atanan kayyım ise Musa Varıcı oldu.

İçişleri Bakanlığı, PKK-KCK ve 'FETÖ'ye yardım ve destek verdiği iddiasıyla görevden alınan 28 belediye başkanının yerine kanun hükmünde kararname gereği 28 kişiyi görevlendirdi. Bu kişiler sabah 09.00 itibariyle görevlerine başladı.

'FETÖ'cü başkan tutuklanımştı

2014 yerel seçimlerinde AKP'den aday olan Savaş Akarçeşme belediye başkanı olmuştu. Akarçeşme, 'FETÖ' soruşturması kapsamında geçtiğimiz gözaltına hafta alınmıştı.