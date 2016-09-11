T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li başkanı 'FETÖ'den tutuklanan Karadeniz şehrine kayyım atandı

Belediye başkanı yerine atanan kayyım ise Musa Varıcı oldu

11 Eylül 2016 13:58

İçişleri Bakanlığı, yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan 28 belediye başkanının yerine kayyum atadı. İçlerinde 2 il belediyesinin olduğu 28 belediyeden bir tanesi Karadeniz şehrine ait. Giresun'un AKP'li Çamoluk Belediyesi'ne de kayyım atandı. 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çamoluk Belediye Başkanı Savaş Akarçeşme tutuklanmıştı. Yerine atanan kayyım ise Musa Varıcı oldu.

İçişleri Bakanlığı, PKK-KCK ve 'FETÖ'ye yardım ve destek verdiği iddiasıyla görevden alınan 28 belediye başkanının yerine kanun hükmünde kararname gereği 28 kişiyi görevlendirdi. Bu kişiler sabah 09.00 itibariyle görevlerine başladı.

'FETÖ'cü başkan tutuklanımştı

2014 yerel seçimlerinde AKP'den aday olan Savaş Akarçeşme belediye başkanı olmuştu. Akarçeşme, 'FETÖ' soruşturması kapsamında geçtiğimiz gözaltına hafta alınmıştı.

ETİKETLER

kayyımFETÖGiresunAKP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24