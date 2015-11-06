Hakemleri alıkoyan Trabzonspor için savcılık 10 gün sonra inceleme başlattı!

28 Ekim 2015'te Trabzonspor ile Gaziantepspor arasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 2-2 sonuçlanan maç sonrası Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’un kararıyla hakem Çağatay Şahan ile yardımcılarının soyunma odasında alıkonulduğu iddiaları üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

Radikal’in haberine göre, olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir kaynaktan herhangi bir bilgi ya da başvuru gelmediğini belirten savcılık, ilgili yerlerden bilgi ve belge talep etti. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzonspor'a ve yöneticilere büyük cezalar veren Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) ceza nedenlerine ilişkin bilgilerin yanı sıra maçın gözlemci ve hakem raporlarının gönderilmesini istedi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nden de kamera kayıtlarını isteyen Başsavcılık, maç sonrasında hakemlerin soyunma odasına kilitlendiği iddialarının doğruluğunu ve bu iddialarla ilgili tutanak olup olmadığını sordu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, gelecek bilgiler doğrultusunda değerlendirme yapacak, soruşturma açılıp açılmamasına karar verecek.

"Hacıosmanoğlu 10 yıl ceza alabilir"

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, infial yaratan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İnşallah hakemler, Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında dava açmaz. Hakemler, TFF gözlemcileri ve temsilcilerinin şikayetçi olmaları halinde Hacıosmanoğlu 10 yıl ceza alabilir" ifadelerini kullanmıştı.