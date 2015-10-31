Demirören: İnşallah hakemler Hacıosmanoğlu’na dava açmaz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören hakemleri 4 statta alıkoyan Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 10 yıl ceza alabileceğini söyledi.

Fanatik’in haberine göre; Demirören, Trabzonspor-Antepspor maçını yöneten hakem Çağatay Şahin ve yardımcılarıyla TFF gözlemci ve temsilcilerininin şikayetçi olmaları halinde, kendilerini 4 saat statta alıkoyan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 10 yıl ceza alabileceğini söyledi.

Demirören, “İnşallah hakemler İbrahim Hacıosmanoğlu’na dava açmaz. 10 yıl ceza alabilir” dedi. TCK’ya göre ise bu tür suçlarda savcı, şikâyet olmaksızın 2 yıl 6 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle resen dava açabiliyor.

‘Hakemler kendileri kilitledi’

Trabzonspor Kulübü ise dün yaptığı yazılı açıklamada hakemlerin alıkonmadığını savundu ve şöyle denildi: “600’ü aşkın taraflar stadyum çevresinden ayrılmayarak hakemler aleyhinde eylem yapmaya başlamıştır. Başkan, kendisi gelinceye kadar hakemlerin emniyet altında tutulmasını talep etmiş, daha sonra ortamın yatışması üzerine hakemler çıkarılmışlardır. Hakemlerin hakem odasında beklemeleri kendi tasarrufları olup oda kapısı kendileri tarafından kilitlenmiştir.” Trabzon Valisi Celil Öz de yaptığı açıklamada “Yöneticiler hakemleri rehin aldı gibi bir algı oluştu, böyle bir şey yok” dedi.