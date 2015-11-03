Kadın avukattan, "Öleceksek de adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız" diyen Hacıosmanoğlu'na suç duyurusu

Gaziantepspor maçı sonrasında hakemleri Avni Aker Stadı'nda rehin tutan ve ardından da "Öleceksek de adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız. Bizi kadın gibi yaşatmaya da kimsenin gücü yetmez” açıklamasında bulunan Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sözleri bir kadın avukat tarafından yargıya taşındı. 28 yaşındaki avukat Tuba Torun’un “Kadın gibi ölmek şereftir. Biz daha onurlu davalar için ölürüz. Maç için değil!” ifadelerini kullandı. Hürriyet’ten Şermin Terzi’nin aktarımına göre, Torun’un açıklamaları şöyle:

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun söyledikleri çok ağırdı. Kadını, yerinde olmak istenmeyen lanet olası bir şey olarak gösterdi. Buna seyirci kalamazdım.



Baktım kimse hukuki olarak şikayetçi olmuyor. Ben oldum. Kadınlar hakkında böyle şeyler söyleyen bir insan karşısında susup, sesimi çıkarmayacaksam niye avukat oldum!



Bir hak uğruna savaşacağım. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Korkmuyorum.



Yakınlarım ‘kızım bu insanlar seni rahatsız edebilir’ diyorlar. Ama annem ‘İşte benim kızım, arkandayım’ diyor.



Kalkmış ‘Benim annem de kadın özür dilerim’ diyor. Lafı edeceksin, sonra böyle ‘enteresan’ bir cümleyle kendini savunacak ve güya sıyrılacaksın. Öyle özür dileyip, bir köşeye çekilemezsin.



Hangi kadının maç için birbirini öldürdüğünü duydunuz. Kadınlar Kurtuluş Savaşı’nda cephede vatan için öldüler. Kadın gibi ölmek şereftir. Biz daha onurlu davalar için ölürüz. Maç için değil!

Kadınlara yönelik sözleri tepki çeken Hacıosmanoğlu daha sonra yaptığı açıklamada “Ben Karadenizliyim, mecazi anlamda kullandığımız sözler var. Mecazi anlamda biz kadın gibi yaşayacak yerine adam gibi ölürüz diyoruz. Bunu derken kadınları aşağılamak bizim haddimize mi? Beni doğuran annem de kadın, çocuklarımın annesi de kadın. Böyle bir saygısızlık düşüncesiyle hangi insan kullanabilir ki bu sözü? Malzeme arayanlar başka kapıya gitsinler. Yorum yapan hanımefendiler hakkında konuşmuyorum, yaraları varsa gocunurlar, ne kadar kadın varsa onlardan bin kere özür diliyorum. Farklı yerlere çekip de malzeme çıkarmak onların kişilikleridir” demişti.

Hacıosmanoğlu’nun sözlerine CHP’li Aylin Nazlıaka “Kendisi bir kadın gibi yaşayacak ne erdeme ne de onura sahip!” diye tepki gösterirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan “Herkes kendi seviyesinde konuşuyor” ifadelerini kullandı.