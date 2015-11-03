Hakemlerden Hacıosmanoğlu protestosu; maçlara 10 dakika geç çıkacaklar

Trabzon Avni Aker Stadı’nda hakem Çağatay Şahan ve yardımcılarını 4 saat boyunca rehin tutan Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu hakemler maçlara 10 dakika geç çıkma eylemiyle protesto edecek. Karar bugün Merkez Hakem Kurulu’nda (MHK) görüşülecek

Hürriyet’te yer alan habere göre, Trabzonspor – Gaziantepspor maçı sonrasında hakem Çağatay Şahan ve yardımcılarını statta rehin alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın araya girmesiyle çıkmalarına izin veren İbrahim Hacıosmanoğlu hakemler eyleme gitmeye hazırlanıyor. Hakemler bu hafta oynanacak maçlara 10 dakika geç çıkmayı planlıyor. Eylem kararı bugün MHK ve hakem camiası bugün yapacağı toplantıda değerlendirilerek nihai karar verilecek.

Eğer “10 dakika” kararı çıkarsa bu hakemlerin bugüne kadar yapmış olduğu en büyük eylem olacak. Geçmişte de maçlara geç çıkıldığı olmuş ancak bu kadar uzun süreli bir protesto ilk kez gerçekleşecek.

MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu da Hacıosmanoğlu’nun yargıya gönderilme kararının Şahan ve yardımcılarıyla yapacakları görüşmenin sonucuna göre belirleneceğini söyledi.

İstanbul Barosu’ndan suç duyurusu

Olayın ardından stat çıkışında “Öleceksek de adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız. Bizi kadın gibi yaşatmaya da kimsenin gücü yetmez” diye açıklamada bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu için İstanbul Barosu avukatlarından Tuba Torun da suç duyurusunda bulundu.