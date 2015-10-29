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CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Hacıosmanoğlu'na: Kendisi bir kadın gibi yaşayacak ne erdeme ne de onura sahip!

Trabzonspor Başkanı Hacıosmanoğlu, "Kadın gibi yaşamayacağım" demişti

29 Ekim 2015 18:43

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Kadın gibi yaşamayacağım" sözlerine CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel sert tepki gösterdi. Nazlıaka, "Sanırım onun adamlıktan anladığı sadece tehdit ve aşağılama... Yesinler onun adamlığını. Kendisi bir kadın gibi yaşayacak ne erdeme ne de onura sahip. Kadınların tırnağı bile olamaz" derken Demirel ise "Kadın kadar onurlu olamayacak insanların söyleyeceği sözler bunlar" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kadınlarla ilgili sözlerine tepki gösterdi. Türk kadın ve erkeğinin Kurtuluş Savaşını omuz omuza birlikte kazandığını, Cumhuriyeti birlikte kurduğunu vurgulayan Nazlıaka, "Bu zat, kadını eşit görmeyen zihniyetin ete kemiğe bürünmüş halidir. Öleceksek adam gibi ölelim, kadın gibi yaşamayacağız, diyor. Sanki Türkiye'de kadınların yaşam hakkı varmış gibi! 

Aşağıladığı, yürekli kadınlara kurban olsun . Karadeniz insanı, Trabzon Spor Başkanı gibi zavallı bir erkek olacağına Havva Ana gibi yürekli bir kadın olmayı tercih eder. Keşke bir kadın gibi mert olmayı bilse. Bu Ortaçağ zihniyeti sporu siyasete malzeme eden birilerini putlaştıran zat, acaba adamlıktan ne anlıyor" diye sordu.

Nazlıaka, sorusuna yine kendisini yanıt verdi:

"Sanırım onun adamlıktan anladığı sadece tehdit ve aşağılama... Yesinler onun adamlığını. Kendisi bir kadın gibi yaşayacak ne erdeme ne de onura sahip. Kadınların tırnağı bile olamaz. Kadına yönelik şiddet bu karanlık kafalar nedeniyle artıyor. Benkendisinin eşine de dostluk ve dayanışmayla selamlıyorum. Onu da tüm kadınlardan özür dilemeye davet ediyorum.

Bu ülkeyi zafere ve bağımsızlığa götüren yolda en önemli mücadeleyi veren Nene Hatunları, Kara Fatmaları, bu önemli günde bir kez daha minnet ve saygıyla anıyor; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını da bu konuda tepki göstermeye davet ediyorum."

 

Demirel: Kadın gibi onurlu olamayacakların sözleri bunlar

 

MHP Eskişehir Milletvekili, Kadın ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, Karaosmanoğlu'nun sözlerini "Kadın kadar onurlu olamayacak insanların söyleyeceği sözler bunlar" diyerek değerlendirdi. Demirel, bu kişiye hak ettiği cevabı Trabzon Spor camiasının, spora gönül veren Trabzonluların vereceklerine inandığını söyledi.

 

"Savcılar harekete geçmeli"

 

Demirel, Hacıosmanoğlu'nun hem hakemlerin alıkoyulması hem de ardından söylediği, "Bu şehirde insanların bir şeyi öğrenmesi lazım. İnsanların, bu şehri katletmeye gelenlerin, Trabzonspor'a oyun oynayarak onun yolunu kesmeye çalışanların, bu şehirden rahat çıkamayacaklarının bilincine varmalarını istedim. Evet, belki Türkiye'ye, dünyaya rezil olacağız. Ama Türk futbolunda bir milat olmasını istedim. Trabzon'a gelip de bu şehirde Trabzon'u katledenlerin buradan gülerek, tarifeli uçaklara binip de gidecekleri yere gidemeyeceklerini insanların bilmelerini istiyorum" sözleri nedeniyle savcıları harekete geçmeye çağırdı. Demirel, "Türkiye bir hukuk devleti ise bu sözler nedeniyle savcılar harekete geçmeli" dedi.

 

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