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Ekonomi

Hakem heyeti memur zammını yarın açıklıyor

Hakem heyetinin en fazla yüzde 1'lik artış yapacağı tahmin ediliyor. Kulislerde 2012 yılı için 4+4.5'lik zam konuşuluyor

28 Mayıs 2012 13:50

Hükümet ve memurların 4'er üyeyle temsil edildiği hakem heyeti zam kararını yarın duyuracak. Ancak zam oranını heyetteki 2 akademisyenin oyları belirleyecek. Öte yandan Ankara kulislerinde, 2012 yılı için 4+4.5'lik zam konuşuluyor.

 

Hakem heyeti kararını yarın verecek

 
Star gazetesinden Hüseyin Özay'ın haberine göre, yaklaşık 2.6 milyon memur ile 1.9 milyon memur emeklisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Sayıştay Başkanı Recai Akyel başkanlığındaki 11 kişilik hakem heyeti zam kararlarını bugün verecekler. Karar, 29 Mayıs'ta kamuoyuna açıklanacak. Bu nedenle, hakem heyetinde bulunanların vereceği oylar büyük önem taşıyor.
 
Hoca'ların oy rengi belli oldu
 
Heyette başkanın dışında, 4 bürokrat, 4 sendika temsilcisi ve 2 üniversite temsilcisi bulunuyor. Bürokrat ve sendikacıların oylarının rengi belli. Heyette bulunan İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Sedat Murat ile Gazi Üniversitesi'nden Doç. Aydın Başbuğ'un oylarının rengi ise bilinmiyor. Dolayısıyla iki her grup da iki hocayı ikna etmenin yollarını arıyor. Hocaları ikna eden grup, zam maratonunun da galibi olacak. Öte yandan hakem heyeti üyelerine çalışmaları süresince belirli gündelik ödenecek. Hakem heyetine ödenecek ücretler, memur maaş katsayısına göre belirlenecek. Mevcut katsayılar dikkate alındığında, hakem heyeti başkanı günlük 330 lira, üyeler ise 297 lira ücret alacak.
 

Haziran'da  memura 3 ödeme var

 
Toplu sözleşmede, kamu işveren heyeti, son olarak 2012 için yüzde 3.5+4, 2013 için yüzde 3+3 teklifinde bulunmuştu. Hakem heyetinin bu oranlarda en fazla yüzde 1'lik artış yapacağı tahmin ediliyor. Kulislerde, 2012 yılı için 4+4.5'lik zam konuşuluyor. 15 Haziran'da memurlara zamlı maaş, gecikme zammı, fark olmak üzere üç ödeme yapılması öngörülüyor.

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