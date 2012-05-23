Çelik: Memurun iş bırakması hukuka aykırı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, hükümetin zam teklifini 'cılız' bularak bugün yurt genelinde iş bırakan memurların hukuka uygun davranmadığını söyledi. Demokratik ülkelerde tepkilerin olabileceğini söyleyen Çelik, "İş bırakma iç hukukumuzda olmayan bir yaklaşım. Türkiye hukuk devleti ve mazeretsiz işe gelmemek bizim kanunlarımızda yok. Tepkilerinizi gösterebilirsiniz, gerekçelerinizi söylersiniz" dedi. "MemurSen hükümetin sendikası" algısının yanlış olduğunu belirten Çelik, hiçbir kamu çalışanını ezdirmediklerini söyledi.

Çelik, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Çelik, "Almanya'da emeklilik yaşı 66'ya çıkarılmaya çalışıyor. İngilterede 490 bin kamu çalışanın azaltılması planlanıyor. İspanya'da 2010'da memur maaşı yüzde 5 azaltıldı. Fransa'da memur maaşlarının dondurulması gündemde. Yunanistan'da yeni memur almamayı konuşuyor. Avrupa'da bunlar yaşanırken Türkiye'de memurlar zam yaptığımız için grev yapıyorlar."