Çalışma Bakanı: Memurlara zam teklifimiz afaki değil

Çalışma Bakanı Faruk Çelik, memurlara sunulan ilk yıl için “3+3”, ikinci yıl için ise yüzde “2+3” zam öngören teklifin afaki olmadığını belirterek, “Bunun dışında bir teklif vermek çok daha anormal olabilirdi” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, memurlar ile hükümet arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin bugünkü oturumunda 5 hizmet koluna ilişkin değerlendirmelerin tamamlandığını belirterek, görüşmelerin geneline ilişkin müzakerelere yarın başlamayı, cuma ve pazartesi günü sürdürmeyi planladıklarını söyledi

Çelik, toplu sözleşme görüşmelerinde, kamu tarafının afaki bir teklif vermediğini belirterek, ''Gerek orta vadeli program gerek 2012 yılı bütçesi çerçevesinde tabii ki teklifimizi vermemiz gerekirdi. Bunun dışında bir teklif vermek aslında gerek piyasalar açısından gerek dışarda gerek içerde algı açısından çok daha anormal olabilirdi. Hükümet ne yaptığını dün de biliyor, bugün de biliyor, geleceğe de ışık tutuyor'' dedi.

Hükümet ilk yıl için yüzde "3+3", ikinci yıl için 2+3'lük zam teklifinde bulunmuştu. Memur konfederasyonları, bugün hükümetten yeni bir öneri bekliyor.

Yetkili konfederasyon Memur-Sen, hükümetin yaklaşımına tepkisini, "daha dağ fare bile doğurmadı" sözüyle dile getirmişti.

Görüşmeler, çalışma takvimine göre yarın da devam edecek. Gerekli görülürse, taraflar cuma günü de bir araya gelecek.

Son toplantı günü olan 21 Mayıs'ta uzlaşma sağlanamazsa devreye hakem heyeti girecek.

Memur-Sen, ilk yıl için yüzde 16, ikinci yıl için yüzde 14 oranında zam talep ediyor.