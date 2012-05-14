Sendikalardan hükümetin zam teklifine Afrika ülkesi yorumu

Hükümetin memurlara zam teklifi bu yıl için yüzde 3+3, gelecek yıl için yüzde 2+3 oldu. Memur-Sen teklifi reddetti.



4.5 milyon memur ve emeklinin hükümetten beklediği zam teklifi sendikaları tatmin etmedi.

Toplu sözleşme görüşmelerinde memura teklif edilecek zam oranı bugün açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, zam için bu yıl yüzde 3+3, gelecek yıl ise yüzde 2+3 olarak açıkladı.

Çarşamba gününe kadar sendikalar da teklifi değerlendirecek. Ve pazarlık sürecek.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, teklifi "Dağ fare bile doğurmadı" sözleriyle tanımladı ve hükümete "Türkiye'de işler bu kadar yerinde teklif neden Afrika ülkesi gibi? Bu teklifi kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Türkiye büyüyor biz de büyümeden payımızı istiyoruz" diye seslendi.

Memur-Sen yarın meydanlara çıkacaklarını da duyurdu.

Yetkili konfederasyon olan Memur-Sen maaşlara bu yıl için yüzde 16, önümüzdeki yılda yüzde 14 zam talebinde bulunmuştu.