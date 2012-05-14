T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sendikalardan hükümetin zam teklifine Afrika ülkesi yorumu

4.5 milyon memur ve emeklinin hükümetten beklediği zam teklifi sendikaları tatmin etmedi

14 Mayıs 2012 16:33

Hükümetin memurlara zam teklifi bu yıl için yüzde 3+3, gelecek yıl için yüzde 2+3 oldu. Memur-Sen teklifi reddetti.
 
4.5 milyon memur ve emeklinin hükümetten beklediği zam teklifi sendikaları tatmin etmedi.

Toplu sözleşme görüşmelerinde memura teklif edilecek zam oranı bugün açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, zam için bu yıl yüzde 3+3, gelecek yıl ise yüzde 2+3 olarak açıkladı.

Çarşamba gününe kadar sendikalar da teklifi değerlendirecek. Ve pazarlık sürecek.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, teklifi "Dağ fare bile doğurmadı" sözleriyle tanımladı ve hükümete "Türkiye'de işler bu kadar yerinde teklif neden Afrika ülkesi gibi? Bu teklifi kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Türkiye büyüyor biz de büyümeden payımızı istiyoruz" diye seslendi.

Memur-Sen yarın meydanlara çıkacaklarını da duyurdu.

Yetkili konfederasyon olan Memur-Sen maaşlara bu yıl için yüzde 16, önümüzdeki yılda yüzde 14 zam talebinde bulunmuştu.

ETİKETLER

memurzamekonomiafrika ülkesisendikatepki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24