Hükümet, memura zam teklifini yüzde 3.5+3.5'a yükseltti

4.5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinin son turu yapılıyor. Hükümet yüzde 3+3'lük teklifini yüzde 3.5+3.5'a yükseltti.

Yaklaşık 4.5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin son turu yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, Kamu İşveren Heyeti'ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti'ne ise Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu başkanlık yapıyor.

Hükümet görüşmede yüzde 3+3'lük zam teklifini yüzde 3.5+3.5'a yükseltti. 30 Nisan'da başlayan süreçte 7 toplantı yapılmasına rağmen hükümet yüzde 3+3'lük teklifinde değişikliğe gitmemişti.

Toplu sözleşme masasına yüzde 16'lık taleple oturan memurlar son kez hükümetten teklif ettiği rakamı artırmasını istiyordu. Ancak yarım puanlık artış, memurların beklentisinden çok uzakta.

Memurları tatmin etmedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, hükümetin teklifini yeterli bulmadıklarını söyledi.

Gündoğdu, “Yeni gelen teklif cılız, yeniden değerlendirmeye gerek yok” diye konuştu.

Ahmet Gündoğdu, insanı merkeze alan rakamlarla gelinmesi gerektiğini ifade etti.

13 konuya yeşil ışık

Gündoğdu, bakanlık girişinde Memur-Sen'in taleplerini içeren dövizler önünde yaptığı basın açıklamasında ise bugüne kadar yapılan görüşmelerde 13 konuya ''evet'' dendiğini, ama ana konuların hala verilecek kararı beklediğini söyledi.

Yüzde 3.3 zam teklifine karşı çıktıklarına, yüzde 16 zam talep ettiklerine dikkati çeken Gündoğdu, şöyle devam etti: ''4-C ve diğer sözleşmelilere kadro... 4-C'lilerin 11 ay çalışma süresinin 11 ay 28 güne çıkarılmasını kararlaştırdık. Bu 4-C'liler için harika bir sonuç. Her yıl onlardan sözleşme vergisi, damga vergisi alınıyor. Onun kaldırılması kararlaştırıldı, torba kanunla çıkmak üzere. Kalan 17 bin sözleşmelinin de kadroya geçirilmesini masada kararlaştırdık, ama 4-C'lilere 880 TL ile 1100 TL arasındaki maaşlarını en az 200 TL zam ile yükseltme, eş ve çocuk yardımı, TRT'deki 821 arkadaşımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki 350 arkadaşımızın da kadroya geçirilmesi... Onlar üvey evlat değildir. Kadroya geçirilmesi sözünü aldığımız belediye ve il özel idarelerindeki 17 bin arkadaşa ilave olarak TRT ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımızın da kadroya geçirilmesini istiyoruz.''

Konfederasyonlar, "Görüşmelerde son tarih olan 21 Mayıs günü; gerekirse sabaha kadar mücadele ederiz" açıklamasında bulunmuşlardı.

Sözleşme görüşmelerinde son ve kritik toplantıdan anlaşma çıkmazsa süreç hakem heyetine devredilecek ve müzakereler 29 Mayıs'a kadar hakem heyeti tarafından sürdürülecek.