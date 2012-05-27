En düşük memur maaşı 1. 757 lira olacak

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Memurlara yaptığımız teklif sonrasında en düşük memur maaşı 1 Temmuz itibariyle 1.757 TL olacak” dedi.

Milliyet'in haberine göre, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur maaşlarında her 1 puanlık artışın bütçeye 1 milyar TL ilave yük getirdiğine işaret ederek “O ilave yük, ya borçlanma ya da ilave vergi demek. Vergileri artırarak, vatandaşa ilave bir yük çıkartmak istemiyoruz. Çünkü memur ve işçinin ilave zammının yükünü 75 milyon çekecek. Vergileri herkes ödüyor” dedi.

Bütçeden yüzde 30 pay

Bir televizyon kanalına konuşan Şimşek, “Memura enflasyondan daha fazla zam veriyoruz. Memurlara yaptığımız teklif sonrasında en düşük memur maaşı 1 Temmuz itibariyle 1.757 TL olacak” diye konuştu.

Bakan Şimşek şunları söyledi:

“Enflasyon beklediğimizden fazla çıkarsa farkını da veririz. 2002’de bütçede memura ayrılan para 22 milyar TL idi. Bu sene 100 milyarın üzerine çıktı. Emekliye de ilaveten 105 milyar TL veriliyor. Eskiden memura bütçeden yüzde 18 pay verilirken, şimdi bu oran yüzde 30 civarındadır. 75 milyon için hazarlanan bütçeden sadece kamu çalışanları eskiden 18 lira alırken şimdi 30 liraya yakın alıyorlar. Emekli maaşıyla, memurlara verdiğimiz maaşı toplayın 205 milyar TL. Bizim kamu yatırımları için bütçede ayırdığımız pay ise 32 milyar TL. Buna rağmen masada bu işi çözmek yerine, sokaklara taşındı. Bizde tabiki bu işi hakem kuruluna götürmek zorunda kaldık.”

Çelik: Hakem Heyeti kararını salı verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, memurlar ile hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, ”Yüzde 6- 6.5 civarında olacak bir enflasyon beklentisine karşı yüzde 7.6’lık bir ücret zammını teklif etmişiz” dedi. Konunun Hakem Heyeti’ne gittiğini hatırlatan Çelik, “Hakem Heyeti salı günü en geç kararını açıklayacak. Açıklarken de tabi ki, ülkenin gerçekleri, mali disiplin uygulamaları, 74 milyonun talepleri, her şey, yani bütün ekonomik veriler önlerinde olacak” diye konuştu.

Maaş farkı ve gecikme zammı da verilecek

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşılan hükümler uyarınca, memurlara 1 Ocak-15 Mayıs tarihlerini kapsayan dönem için maaş farkının yanı sıra gecikme zammı ödeneceğini bildirdi.

Gündoğdu, toplu sözleşme görüşmelerinin masada sonuçlanmadığını hatırlatarak, buna rağmen toplu sözleşme masasında Memur-Sen’in birçok kazanım elde ettiğini söyledi.