Bakan Şimşek: Ortalama memur maaşı 1000 doları aşacak

Maliye Bakanı Şimşek, yüzde 3.5+4 zamla ortalama memur maaşının Temmuz itibariyle 1132 dolara çıkacağını söyledi. "Memura verdiğimiz teklif çok iyi" diyen Şimşek, vekil olmadan önceki maaşının 770 bin dolar olduğunu açıkladı.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündemdeki gelişmeleri NTV yayınında değerlendirdi.

Memurun iş bırakma eylemiyle ilgili konuşan Şimşek, "Vatandaşların eylem yapma hakkını saygıyla karşılıyoruz. Kim haklı, kim haksız? Esas ona bakmak lazım. Sokaklara dökülmek için gerekli sebep var mı, yok mu onun tartışılması lazım" dedi.

Uzlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşme sürecine yönelik değerlendirme yapan Şimşek şunları söyledi:

"Biz vergi topluyoruz, bütçe yapıyoruz. Bu bütçede 75 milyon kişinin hakkı var. AK Parti hükümetleri iktidara geldiğinden bu yana ortalama maaş artışı yüzde 228. Bu dönemde enflasyon yüzde 130'un altında. 2012 bütçesi yapılırken bütçemize 3+3 koyduk. Enflasyon bizim öngördüğümüzden fazla çıkarsa memura o farkı ödüyoruz. Bizim dönemimizde en düşük memur maaşı yüzde 316.5 arttı. 2011'in ikinci yarısı için farkı Ocak ayında verdik. Yüzde 2.7. Bizim teklifimiz yüzde 3.5+4, kümülatif etkisi yüzde 7.6. Bütçe 75 milyon kişi için yapılır. 2002 yılında bütçe 100 liraysa 18 lirası memur ve işçiye gidiyordu. Şimdi yüzde 28'e çıktı. Memur devletin bütçesinden yüzde 28 pay alıyor, son artışlarla yüzde 30'a çıktı. Bütçenin üçte biri 2 milyonun biraz üzerindeki memura gidiyor."

Sendikaların maaş eleştirilerini yanıtlayan Şimşek, "2002'de ortalama maaş 578 liraydı. Yaklaşık 370 dolara denk geliyor. Temmuz başı itibariyle ortalama maaşı 1132 dolara çıkmış olacak. Ortalama memur maaşıyla 2002'de alabildiğiniz elektriğin iki katını alabiliyorsunuz. Memur hem refahtan pay aldı, hem de enflasyonun üzerinde artış aldı" diye konuştu.



"Zammın maliyeti 4.2 milyar lira"



Bakan Şimşek, zammın yüküyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Memurlara ilk yarı için verdiğimiz yüzde 2.7 enflasyon farkına ek olarak ilave 3.5+4, toplamda 10.5'a denk geliyor. Bütçede öngördüğümüz hedeflere oranla bütçeye yansıma 4.2 milyar lira açıktayız. 3+3 olarak öngörüyorduk. 2012-2013 artışlarının net etkisi yaklaşık 4.2 milyar lira. 1 puanın etkisi 1 milyar liranın üzerinde etkiye sahip. Bütçe açığımız artacak. Mali disiplini koruyacaksak ya vergileri artırmamız lazım, ya da başka bir seçenek yok. Enflasyondan daha iyi artış vermişiz. Eğer bu açığı vergi tabanını büyüterek kapatamazsak, açıkların artmaması için mecbur vergileri artırmaktan başka seçenek kalmaz. Dünya şartlarına bakınca bu verdiğimiz teklif çok iyi."



"Maaşım 770 bin dolardı"



Özel sektörde bu yıl birçok şirketin maaşları yüzde 5 artırdığına dikkat çeken Şimşek, "Merrill Lynch'ten ayrılırken maaşım 770 bin dolardı. Finans sektöründe maaşlar cömerttir orada bile yüzde 6.6 artış oldu. Biz yüzde 7.6 artış yaptık" dedi.

Bütçeyi toparlamak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Şimşek, bütçenin 2011 kadar iyi olmayacağını söyledi.

Şimşek, borç yapılandırmada getirilen ikinci şansla ilgili olarak, "Alt komisyonda eklenen bir madde. Talep SGK'dan geldi. Taksitleri kaçıranlara ikinci bir imkan verilmesi amaçlandı" dedi.



"Yerli reyting şirketi için süreç başlamadı"



Yerli kredi derecelendirme kuruluşu tartışmalarına değinen Şimşek şunları kaydetti:

"Reyting kuruluşları son yıllarda ciddi kredibilite kaybına uğradı. AAA notu verilen birçok ülke, firma battı. İş Türkiye'ye gelince bahane çok. Cari açık sorunumuz var. Bu soruna parmak basılması doğrudur. Fakat yaklaşım meselesi. Kişi başına gelir 15 bin dolara ulaşsın öyle notu verelim dediler, ülkelerin çoğu 3-5 bin dolar. Bizim borcumuzun milli gelire oranı yüksek not verilen birçok ülkenin altında. Başbakan'ın haklı olduğu noktalar var. Bizi de bu yaklaşımlar rahatsız ediyor. Türkiye Avrupa'nın en büyük 6. ekonomisi, neden alternatifler üzerinde çalışılmasın. Bu aşamada bir şirket kuralım diye resmi bir süreç başlamış değil."

Şimşek, 2B'de sadece İstanbul ve Antalya'da bir haftada 14 bin kişinin başvurduğunu açıkladı.