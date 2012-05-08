Hakem Abitoğlu: Zokora tekme atmadı, F.Bahçeli Emre: Allah'tan çocuğum var

Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının çok konuşulan hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu karşılaşma ile ilgili yakın çevresine kendisini savunduğu öğrenildi. Zokora'nın Emre'ye yaptığı harekete sarı kart verdiği için eleştirilen Abitoğlu'nun "Pişman değilim. Top gittikten sonra Zokora duramıyor, ayağı ileri gidiyor ve çarpışıyorlar. Sarı yeterli" dediği öğrenildi. Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Zokora'nın tekmesinden sonra yaşadıklarını anlattı. Belözoğlu, "Allahtan bir çocuk babasıyım... Zokora’nun o tekmesinden sonra bir daha çocuk sahibi olamayabilirim bakarsınız" dedi.

Vatan'ın haberine göre; Trabzonspor - F.Bahçe maçı sonrası gözlemci Halit Gerçeker ile karşılaşmayı değerlendiren hakem Mustafa Kamil Abitoğlu'nun "Bu kadar gergin ortamdaki o maçı salimen bitirmek tek amacımdı. Bunu da gerçekleştirdim" dediği, gözlemcisinin de ona destek verdiği öğrenildi.

Zokora'nın Emre'ye yaptığı hareketi de gözlemcisi ile izleyip değerlendiren Abitoğlu'nun "Pozisyona çok yakındım. Karardan pişmanlık duymuyorum. Defalarca pozisyonu durdurarak izledim. Top gittikten sonra Zokora duramıyor ve ayağı ileri gidiyor. Sonuçta çarpışıyorlar. Bence sarı kart yeterlidir" dediği ifade edildi.



Puanı düşük değil!



Colman'ın Emre'ye yerdeyken topa vurması için de "Maçın başında bir olay. Uyarıyı gerektiriyordu. Fazlası ortamı gererdi. O nedenle uyarı ile yetindim. Ayrıca Emre'ye 'Sen korner atma' demedim. 'Köşe çok karışık. Daha fazla yabancı maddeye maruz kalabilirsin' dedim. O da 'Atışı ben kullanacağım' yanıtını verdi" değerlendirmesi yaptığı vurgulandı.

Yakın çevresine maçla ilgili "Birkaç kez oyun durdu. İçeri girmemi gerektirecek durumlar belki söz konusu olabilir. Ancak soyunma odasına gitseydim bir daha çıkamazdım ve çok büyük olaylara neden olurdu" diye konuşan Abitoğlu'nun kamuoyundaki beklentilerin aksine gözlemcisinden aldığı notun da yüksek olduğu sızan bilgiler arasında.



Emre: Allah'tan çocuğum var



Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Zokora'nın tekmesinden sonra yaşadıklarını anlattı. Belözoğlu, "Allahtan bir çocuk babasıyım... Zokora’nun o tekmesinden sonra bir daha çocuk sahibi olamayabilirim bakarsınız" dedi.

Vatan gazetesine açıklamalarda bulunan Belözoğlu şöyle konuştu:

Vallahi üzerime doğru öyle hırsla geliyordu ki, kendimi bırakıp gözlerimi kapattım resmen... Çok canım yandı ve içimden 'Hakem kesin kırmızı kart gösterir' dedim... Pozisyonu TV’den izleyince kan beynime çıktı asıl... O tekmenin excuse’u (mazereti) yok... Zokora kırmızı kart görmeliydi, hem de ağır ceza almalıydı, sporcu sağlığını tehlikeye atacak bir hareket yaptığı için... Oysa şimdi sarı kartla kurtuldu... Zokora’nın ne yaptığı artık umurumda değil! Bir de şunu söyleyeyim: Allahtan bir çocuk babasıyım... Zokora’nun o tekmesinden sonra bir daha çocuk sahibi olamayabilirim bakarsınız.