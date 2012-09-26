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'Hakaret filmi'ne erişim Türkiye'de de engellendi

Ulaştırma Bakanı Yıldırım, mahkemenin, Hz. Muhammed'e hakaret içeren filme ait görüntülere erişimin engellenmesini kararlaştırdığını söyledi

26 Eylül 2012 17:56

İslam'a ve Hz. Muhammed’e hakaret içerdiği için dünyanın dört bir yanında şiddetli protestolara neden olan “Müslümanların Masumiyeti” adlı film, birçok Müslüman ülkenin ardından Türkiye’de de yasaklanıyor.

İslam karşıtı Mısırlı Kıpti bir Hristiyan’ın arkasında olduğu film, ilk başta Mısır ve Libya’da büyük protestolara neden olmuş, büyük şiddet olaylarının yaşandığı protestolar Afganistan’dan Malezya’ya kadar sıçramıştı.

AA’nın verdiği bilgiye göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Hz. Muhammed'e hakaret içeren filme ait sosyal paylaşım sitelerinde yer alan  görüntülere erişimin engellenmesine yönelik mahkeme kararının bugün çıktığını söyledi.

 

'Artık ülkemizde gösterilemeyecek'

 

Yıldırım, mahkeme kararının genel bir karar olduğunu belirterek, başka adlar altında görüntülerin yayımlanmasına ilişkin faaliyette bulunulsa bile TİB'in bunları da anında kapatma konusunda yetki aldığını dile getirdi. Bakan Yıldırım, ''Ülkemizde bundan böyle bunun gösterimi artık olmayacak'' diye konuştu.

Görüntülerin dünya çapında da sanal ortamdan kaldırılması için de bir mücadele başlattıklarını kaydeden Yıldırım, söz konusu görüntülerin ağırlıklı olarak yayımlandığı sosyal paylaşım sitesine bu konudaki düşüncelerini ilettiklerini ifade etti.

 

Mahkemenin gerekçesi

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın gerekçesinde, Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmin görüntülerinin "toplumsal ve giderek dünya barışını bozabilecek niteliğe sahip olduğu, filmin yayınlanmasının sonrası gelişen olayların bunu doğruladığı" ifade edilerek, "talebin haklı olduğu" belirtildi.

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