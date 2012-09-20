'Hakaret filmi'nin oyuncusundan yapımcıya dava

Hz. Muhammed'e 'hakaret' içeren filmin oyuncularından aktris Cindy Lee Garcia, yapımcıya sahtekarlık ve kara çalma suçlarından dava açtı.

Garcia, Los Angeles'da açtığı davada, ''Müslümanların Masumiyeti'' filminin arkasındaki adam olan Nakoula Basseley Nakoula tarafından aldatıldığını, filmin Müslümanlık karşıtı konusunun bilincinde olmadığını ve senaryonun kendisine ulaşan sayfalarında Hz. Muhammed, din veya cinsellikten bahsedilmediğini söyledi.

Dava dilekçesinde, Garcia'nın rol aldığı filmin ''Çöl Savaşçıları'' adlı antik Mısır macera filmi olduğunu sandığı belirtilirken, oyuncunun avukatı M. Cris Armenta, ''Film aşağılık ve menfur'' ifadesini kullandı.

Armenta, müvekkilinin filmin fragmanı dikkat çekmeye başladığından bu yana ölüm tehditleri aldığı ve artık torunlarına bakamaz hale geldiğini belirterek, hakimden filmin klibinin YouTube'dan kaldırılması emri vermesini talep etti.

YouTube, klibin, Suudi Arabistan, Libya, Mısır, Endonezya ve Hindistan'da izlenmesini engellemişti.