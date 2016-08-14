Hakan Şükür'ün babasının avukatı: Tutukluluğa itiraz edeceğiz

‘FETÖ’ye finansal destek sağladığı iddiasıyla tutuklanan eski milli futbolcu Hakan Şükür’ün babası 75 yaşındaki Selmet Şükür’ün avukatı Turan Ateş, müvekkilinin sağlık sorunları olduğunu belirterek, hafta içerisinde tutuklanmasına itiraz edeceklerini söyledi.

DHA'nın haberine göre avukat Turan Ateş, Selmet Şükür’ün gözaltına alınıp adliyeye getirildiği dün avukat olarak yanında bulunduğunu söyledi. Turan Ateş, Selmet Şükür’ün sağlık raporlarını aldıktan sonra tutuklanmasına itirazda bulunacağını belirterek, şöyle dedi:

"Selmet Şükür hakkındaki ’Anayasal düzeni yıkmaya zorla kalkışmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan süren soruşturma sonrasında tutuklandı. Soruşturma dosyasıyla ilgili gizlilik kararı olduğu için inceleyemedik. Bu nedenle bir şey söyleyemiyorum. Ancak kendisinin ileri derecede şeker, kolestrol, tansiyon gibi sağlık sorunları var. İnsülün de kullanıyor. Adliyede iken benim yanımda ara öğün yedi ve insülün aldı. Ancak bunun için sağlık raporlarının elime ulaşması gerekiyor. Bu raporları aldıktan sonra tutuklanmaya itiraz edeceğiz."

Avukat Turan Ateş, Selmet Şükür’ün avukatlığını Sakarya’dan hiçbir avukatın üstlenmediği konusunda ise "O konuyu bilemiyorum. Eğer öyle bir durum varsa da avukatların dava almaması çok yanlış bir durum" diye konuştu.