Hakan Şükür'e diplomatik pasaport yolu mu açıldı?

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 'Torba Tasarı' kapsamında değerlendirilen eski milletvekillerini de kapsayacak diplomatik pasaport düzenlemesinden, 'FETÖ' soruşturması kapsamında firari durumda olan eski AKP milletvekili ve milli futbolcu Hakan Şükür'ün de yararlanabileceği belirtildi.

Kamuoyunda 'Torba Tasarı' olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na dair AKP’lilerin sunduğu önergeyle birlikte Pasaport Kanunu'nda yapılan değişiklikte, eski bakanlara ve TBMM'nin eski üyelerine görevde bulundukları sırada verilen diplomatik pasaportların, geçerliliğinin görevlerinin sona ermesinden sonra da devam etmesi sağlandı. Önergede, eski vekillere ilişkin düzenlemede herhangi bir kriter yer almadı.

Hakan Şükür, milletvekili haklarından yararlanıyor mu?

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı'na eski milletvekili Hakan Şükür’ün emekli milletvekili maaşı alıp almadığını sormuştu. Gelen yanıtta Hakan Şükür’ün, emeklilik için gerekli yaş haddi ve prim gün sayısı koşullarını henüz yerine getirmediği için aylık almaya hak kazanamadığı belirtilmiş, ancak eski milletvekillerine sağlanan diğer haklara onun da sahip olduğu ifade edilmişti.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve çok sayıda vekilin imzasıyla verilen önerge şöyle.

“MADDE 1- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "dışişleri eski bakanlarına,” ibaresi "eski bakanlara, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyelerine,” şeklinde değiştirilmiş, 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının birinci paragrafında yer alan "Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Gerekçe: Eski bakanlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyelerine görevde bulundukları sırada verilen diplomatik pasaportların görevlerinin sona ermesi hâlinde de geçerliliğinin devam ettirilmesi sağlanmaktadır.