Hakan Şükür’ün işlettiği kafenin sahibi Ahmet Sait Kavurmacı çıktı!

19 Kasım 2015’de ABD'ye giderek San Francisco'nun önemli merkezlerinden Palo Alto’nun en işlek caddesi University Avenue yakınında “tuts Bakery-Cafe” isimli bir kafe-restoran açan eski AKP milletvekili ve futbolcu Hakan Şükür'ün işlettiği kafenin gerçek sahibinin Kadir Topbaş'ın damadının abisi Ahmet Sait Kavurmacı olduğu ortaya çıktı.

CNN Türk Washington Temsilcisi Serdar Cebe’nin aktardığı bilgiler şu şekilde:

“Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı, Hakan Şükür'ün yeni açtığı kafesini ve lüks yaşantısını aktarmıştı. Ben de bunun izini sürdüm. Bölgeden topladığım bilgiler sonrası işin boyutunun daha farklı olduğunu gördüm. Kafenin sahibi Ahmet Sait Kavurmacı... Ahmet Sait Kavurmacı kimdir? İstanbul Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın ağabeyi... Uzun süredir burada, yani Kaliforniya'da yaşıyor ve şirket de onun üzerine açılıyor.

Kafenin bulunduğu cadde, Apple'ın ilk kurulduğu cadde ve Google'ın yeri var. Teknolojiyle ilgili işe başlayacak şirketler ilk olarak burada başlıyor. Kavurmacı şirketini kurduktan sonra 7'sinde başvurusunu yapıyor ve 9'unda da kafe açılıyor ve ardından da Hakan Şükür, Ahmet Sait Kavurmacı'ya ortak oluyor."

'FETÖ' soruşturması kapsamında firari durumda olan Hakan Şükür'ün Palo Alto’nun en işlek caddesi University Avenue yakınında “tuts Bakery-Cafe” ismiyle açtığı kafe-restoranı görüntülenmişti.