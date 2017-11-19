Hakan Şükür ABD'de görüntülendi

19 Kasım 2015’de ABD'ye giderek San Francisco'nun önemli merkezlerinden Palo Alto’nun en işlek caddesi University Avenue yakınında “tuts Bakery-Cafe” isimli bir kafe-restoran açan eski AKP milletvekili ve futbolcu Hakan Şükür, spor araba kullanırken görüntülendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre 15 Temmuz darbe girişimi ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Hakan Şükür, 2015'te İstanbul'daki evini satarak bankadaki parasını çektikten sonra Türkiye'den ayrılmıştı. Şükür, kısa süre sonra ABD'de ortaya çıkmıştı. Bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklayan Şükür, Spor akademisi kurma girişiminde bulunmuştu. Hakan Şükür şimdi San Francisco'da bir kafe işletiyor. Lüks bir evde yaşadığı belirtilen Şükür, pahalı arabalarara binerken görüntülendi.

Eşi Beyda Şükür’le birlikte kendisinin de işleriyle ilgilendiği görülen kafenin menüsünde pasta ve börekten kahvaltı çeşitlerine, ev yapımı köfteden salata çeşitlerine kadar farklı ürünler yer alıyor.

ABD’ye yerleştikten sonra kendisine lüks bir yaşam kurduğu belirtilen Şükür’ün halen ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin, bölgedeki emlak değerleme sitelerinden edinilen bilgiye göre 3 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Evin aylık kirası ise 6 bin 850 dolar olarak gözüküyor. Şükür’ün lüks evinin ve kafesinin önünde pahalı arabalar da dikkat çekiyor.

19 Kasım 2015'ten beri ABD'de



17-25 Aralık süreci öncesinde AK P'den istifa eden ve bağımsız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yer alan Şükür'ün, 19 Kasım 2015'te Atatürk Havalimanından yurt dışına çıktığı belirlenmişti.



Cumhurbaşkanına hakaret davası



12 Şubat 2015'te Şükür'ün Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve oğlu hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirtilerek hakkında 4 yıl hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Ancak ABD’de bulunması sebebiyle Şükür, yargılama sürecine katılmamıştı.

ByLock iddiası

Ekim 2016’da Şükür'ün, FETÖ üyelerinin kullandığı ve MİT tarafından deşifre edilen ByLock kullanıcıları arasında bulunduğu ve hazırlanan listede "turuncu" kategoride bulunduğu tespitine yer verilmişti.

Zekeriya Öz ile tatil

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Koza-İpek Holding yöneticileri hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında hazırladığı iddianamede, Hakan Şükür’ün Marmaris'teki bir otelde, firari eski savcı Zekeriya Öz, hakkında FETÖ'den işlem yapılan eski Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay ile bazı gazeteciler ve işadamlarının tatil yaptığı belirtilmişti.

Galatasaray'dan ihraç edildi

Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ismi ilk kez 26 Mart 2017’de, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan, FETÖ elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı ve Uşak 2. Ağır Mahkemesinde görülen 24'ü tutuklu 111 sanıklı davanın iddianamesinde yer almıştı.



Bu tarihten iki gün sonra 28 Mart 2017’de Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulunun Erdem ve Şükür'ü, FETÖ üyeliğinden dolayı ihraç ettiklerini açıklamıştı.



Fahri doktorası geri alındı



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi de, 2012 yılında Hakan Şükür'e verdiği fahri doktora unvanını Haziran 2017’de geri almıştı.



14 Temmuz 2017’de Olağanüstü hal kapsamında (OHAL) kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Şükür’e verilen tüm madalya ve nişanlar geri alınmıştı.