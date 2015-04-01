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Politika

Hakan Şükür'den yeniden adaylık sinyali

Bağımsız İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, yeniden milletvekili adayı olabileceğinin sinyallerini verdi

01 Nisan 2015 14:27

Bağımsız İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, bağımsız veya bir partinin çatısı altında adaylık ile ilgili, "Bu bağımsız olur, bir parti de olur. Teklif var demek istemiyorum. Bu millete nasıl hizmet edebilirim diye düşünüyorum. Herkes din istismarı yapıyor, milleti kandırıyor. Mütedeyyin insanlar böyle birçok defa kandırıldı. Dini kullanmadan, siyasal İslam değil, demokratik koşulların herkese uyduğu, evrensel hukuk normlarında hareket eden bir yapı olursa neden olmasın. Birkaç güne kesin kararımı vereceğim” diye konuştu.

Bugün Televizyonu’nda ‘Erkam Tufan’la Analiz’ programına katılan Hakan Şükür, Birleşmiş Milletler’in Filipinler’e yardım amacıyla düzenlediği organizasyonda Dünya Karması’na seçilmesinin ardından yaşadığı ilginç bir anıyı da paylaştı.

Organizasyon yetkililerinden kendisine davet geldiğinde kabul ettiğini ve bunu sosyal medyadan duyurduğunu, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunun ardından organizatörlerin kendisine bir kez ulaştığını ve AKP hakkında çıkan yolsuzluk iddialarının maça gölge düşürebileceğinin belirtildiğini söyledi. Yetkililerin, kendisinin halen AKP’de görev yaptığını zannettiğini aktaran Şükür, istifa ettiğini ve bağımsız milletvekili olarak yoluna devam ettiğini söylemesi üzerine kararın gözden geçirildiğini belirtti. Akabinde heyetin daveti yenilediğini ve maçta forma giydiğini söyledi.

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