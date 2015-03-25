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Spor

FIFA'dan Hakan Şükür'e büyük onur

FIFA'nın Zürih'te açağı Dünya Futbolu Müzesi'nde Hakan Şükür'ün forma ve kramponu da yer alacak

25 Mart 2015 17:25

FIFA'nın Zürih'te açacağı Dünya Futbolu Müzesi'nde Galatasaray'ın ve Türk Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Hakan Şükür'ün forma ve kramponları da yer alacak.

Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı oyuncusu konumundaki Şükür, bu özelliğinin yanı sıra 2002 Dünya Kupası’nın 3.lük maçında Güney Kore’ye 11. saniyede attığı golle kırmış bulunduğu rekor için de FIFA bu onura layık gördü. Şükür, Süper Lig’de 249 golle en çok gol atan futbolcu olmasının yanında 51 golle Milli Takım’da da rekorun sahibi. Avrupa kupalarında da Galatasaray formasıyla attığı 37 golle bu alanda da zirvede bulunuyor. Şükür, Ay-Yıldızlı formayı 100’den çok giyen 3 futbolcumuzdan biri. Türkiye’nin dışında İtalya ve İngiltere’de de top koşturan Şükür, birkaç kez dünya karmasında yer aldı.

 

Geçen yıl da 'altın ayak' ödülüne layık görülmüştü

 

Müzede yer alacak Hakan Şükür’le ilgili materyallerin seçimi efsane futbolcuya bırakıldı. Hakan Şükür, 2000 UEFA Kupası’nı kazandıkları maçta giydiği forma ve kramponların yanında 2002 Dünya Kupası’nda Güney Kore karşılaşmasında giydiği formayı vermeyi düşündüğünü belirtti. Şükür, önümüzdeki günlerde Zürih’e giderek müzede yer almasını istediği forma, ayakkabı ve öteki objeleri teslim edecek.

Bilindiği gibi Hakan Şükür, geçen yıl Altın Ayak ödülüne de layık görülmüş ve dünya futbolunun çok önemli isimlerinin yanına kendi adını da yazdırmıştı. Şükür, bu ödülünü Monaco’da almıştı.

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