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Spor

Hakan Şükür disipline sevk edildi

15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında Hakan Şükür'ün kulüpten ihracını isteyen üyeler olmuştu

27 Temmuz 2016 00:51

Galatasaray Kulübü, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası eski futbolcusu Hakan Şükür'ü, ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda, eski futbolcusu Hakan Şükür'ün kulüp üyeliğinden ihraç edilmesiyle ilgili başvuruyu görüştü.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yönetim kurulu, darbe girişimi sonrası bir üyenin başvurusu üzerine Hakan Şükür'ü, kulüp disiplin kuruluna sevk etme kararı aldı.

Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Hakan Şükür, bir süre önce ABD'ye yerleşmişti.

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