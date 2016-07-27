Hakan Şükür disipline sevk edildi

Galatasaray Kulübü, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası eski futbolcusu Hakan Şükür'ü, ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda, eski futbolcusu Hakan Şükür'ün kulüp üyeliğinden ihraç edilmesiyle ilgili başvuruyu görüştü.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yönetim kurulu, darbe girişimi sonrası bir üyenin başvurusu üzerine Hakan Şükür'ü, kulüp disiplin kuruluna sevk etme kararı aldı.
Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Hakan Şükür, bir süre önce ABD'ye yerleşmişti.