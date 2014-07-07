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Politika

Hakan Şükür: Cemaate operasyon belgeleri buram buram 28 Şubat kokuyor

Bağımsız vekil Hakan Şükür, Cemaate operasyon talimatı Twitter'den eleştirdi

07 Temmuz 2014 14:08

 İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, Cemaate operasyon yapılması için polise talimat verildiğini ortaya çıkaran belgelerin ‘buram buram 28 Şubat’ koktuğunu ifade ederek, "28 Şubat'ın mağduru Müslümanlardı. Dünün mazlum Müslümanları artık iktidarda. Şimdi onların zulmettiği, yeni bir mazlum Müslüman topluluk var" dedi. 

Radikal’de yer alan habere göre Hakan Şükür, resmi Twitter hesabı üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Coşkun'un talimatı üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ın, 30 ilin emniyet müdürlüğüne Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, talep edilen tüm bilgi ve belgelerin en kısa sürede gönderilmesini istediği belgeyi yayınlayarak, açıklamalarda bulundu. 

İşte Hakan Şükür'ün o ifadeleri: 

- Dejavu hissi dememi açayım. 2002 yılıydı 28 Şubat devam ediyordu. DGM savcısı N.M.Yüksel beni ifadeye çağırmıştı sebepse "Hizmet Hareketi". 

- Bugün görüyorum ki, 28 Şubat ve o dönemin baskı unsuru DGM'lerinin yerini ve zihniyetini kendini dindar diye tanımlayan bir iktidar almıştı. 

- 28 Şubat'ta kendisini öteki,mazlum olarak gören bugünün müktedirleri, kendileri devlet olunca derin zulmü evlat edinip nüfuslarına aldılar.

- 28 Şubat'ın mağduru müslümanlardı. Dünün mazlum müslümanları artık iktidarda.Şimdi onların zulmettiği,yeni bir mazlum Müslüman topluluk var. 

- Hizmet Hareketi'ne iftira,kumpas kurmak ilk bakışta kolay gibi gelebilir. Çünkü kıyamet kopmadı şeytan azapta. Ama yarın... Ah o yarın... 

- "AKP ve Gülen'i bitirme planı" görünen aynen devam ediyor. Acı olan ise akrebin kendisini sokması gibi AKP'nin kendi eliyle planın sürmesi. 

- Bu zulüm-mazlum ilişkisinin sonunda kim biter, kim kalır; Allah bilir... Ve hiç kuşkunuz olmasın, zamanı gelince de ömrü yetene gösterir!!! 

- Son not! Başbakan Erdoğan milletvekilliği teklif ederken, 28 Şubat ve DGM'de duruşumu övmüştü. Elhamdülillah hala aynı yerde ve mazlumlayız.

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