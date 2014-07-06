Polise talimat: Gülen cemaatinin silahlı gücü var mı araştırın, ülke çapında arama yapın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu Savcısı Serdar Coşkun tarafından yürütülen Fethullah Gülen soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilen “Fethullah Gülen cemaati örgütlenmesini araştırın” talimatının ardından emniyet müdürlüklerine operasyon talimatı gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nca 25 Haziran'da 30 ile gönderilen gizli yazıda, "cemaatin silahlı gücünün bulunup bulunmadığının ve anayasal düzen ile hükümeti yıkabilecek gücünün olup olmadığının araştırılması" istendi. "Ülke çapında acil aramalar yapılması" istenen EGM yazısında “Öncelikle istihbarat birimleriyle irtibat kurulup cemaatin tuttuğu arşvilerin bulunduğu yerlerin tespit edilerek acil aramalar yapılması ve elde edilecek delillerin değerlendirmeye tabi tutulması” talimatı verildi. EGM talimatında, Fethullah Gülen cemaati bünyesinde görülen gazeteler, televizyon kanalları, radyolar, internet siteleri, vakıf, okul, dersane, bina, arsa, banka ve paraların da tespit edilerek bildirilmesi, soruşturmada "gizli tanık"ların bilgisine de başvurulması istendi. EGM yazısında, cemaat anayasal düzeni ve hükümeti yıkmaya çalışmak iddiasıyla suçlanırken Fethullah Gülen ve beraberindekilerin neden ABD'ye gittikleri ve "kimlere hizmet ettiklerinin" araştırılması, ülkeye dönenlerin yakalanması, telefonlarının dinlenmesi ve elektronik iletişimlerinin izlenmesi talimatı da verildi.

30 ile talimat: Arayın, araştırın, bildirin

EGM TEM Daire Başkanlığı'ndan 30 ile gönderilen 3 sayfalık yazıda şu bilgiler yer aldı:

- Öncelikle istihbarat birimleriyle irtibat kurulup cemaatin tuttuğu arşvilerin bulunduğu yerlerin tespit edilerek acil aramalar yapılması ve elde edilecek delillerin değerlendirmeye tabi tutulması

- Bu soruşturmanın çerçevesine giren cemaat üyesi olup örgütlü olarak hükümeti devirmek ve anayasal düzeni yıkıp, doğrudan faaliyet yürüten kişilerin tespiti, adreslerinin ve açık kimliklerinin belirlenmesi

- Ülke çapında eş zamanlı arama ve delil elde etmek için ayrıntılı çalışma yapılıp, gecikmeksizin arama ve delil elde etme işlemlerinin gizlilik içerisinde yürütülmesi

- Cemaate üye olup, aktif olarak hükümeti devirmek ve Anayasal düzeni yıkmak için faaliyet yürüten kişilerin cep telefonu ve elektronik iletişimlerinin denetlenip , izlenebilmesi için her türlü araştırmanın yapılması, gerekli kararların mahkemelerden alınabilmesi için işlemlerin başlatılması

- Fethullah Gülen ve cemaatinin elinde silahlı bir güç bulunup bulunmadığı, ordu, jandarma, MİT ve Emniyet birimleri içerisindeki cemaat üyelerinin böyle bir eyleme kalkışmaları halinde hükümeti yıkabilecek ve Anayasayı ortadan kaldırabilecek güçlerinin olup olmadığının belirlenmesi

Cinayetler ve saldırılarla ilgililer mi?

- Cemaat üyelerinin Türkiye’nin son 10 yılında işlenen önemli olaylara azmettiren, yardım eden ya da doğrudan suç işleyen sıfatıyla katılıp katılmadıklarının belirlenmesi, cemaat üyelerinin rolleri bulunduğu iddia edilen Aziz Santoro cinayeti, Hrant Dink’in öldürülmesi, Danıştay saldırısı, Zirve Yayınevi Katliamı, Necip Hablemitoğlu ve Üzeyir Garih’in öldürülmesi gibi olaylarda irtibatlarının araştırılması

'Türkiye'ye döndüklerinde yakalanmaları…'

- Cemaat lideri Fetullah Gülen ve yanındakilerin yurt dışındaki ilişki ve irtibatları, yurt dışına ne zaman çıktıkları ve yurt dışında kim adına çalıştıklarının tespit edilmesi, cemaatin neyi savunduğu, hangi konularda hassas olduğu, geçmişteki faaliyetleri, cemaat içi kuralları, cemaat dışı ilişkileri, bağlı olduğu ilkeler, cemaat mensuplarının davranış modellerinin belirlenmesi

- Bu suçlara karışan ve yurt dışına gidenlerin bulunduğu ülkelerin tespiti, ne zaman yurt dışına çıktıklarının belirlenmesi, ülkeye dönmeleri halinde yakalanmaları için gerekli işlemlerin tamamlanması

- Gülen cemaatinin ülke içerisinde ve ülke dışında örgütlenme yapısının araştırılıp bu örgütlenme içerisinde yer alanların tespiti

- Gülen cemaatinin üst imamlarından gelen talimatları, alt birimlere ulaştırma şeklinin belirlenmesi

- Örgüt içerisindeki disiplinin nasıl sağlandığı, cemaatten ayrılan ve ayrılmak isteyenlere karşı ne tür tedbirlerin alındığı, cemaatin üst düzey imamlarının aldığı kararların uygulanma şeklinin belirlenmesi

- Gülen cemaatinin kurumlarda örgütlenme şekillerinin belirlenmesi

- Cemaatin Jandarma, MİT, EGM, yargı organları ve ordudaki üyelerinin kimler olduğu , toplam kaç kişi olduklarının belirlenmesi, kurumlar içerisinde örgütlenme şekli ve şemasının tespiti

- Gülen’in Türkiye’de imam olarak görevlendirdiği kişilerin ilçeler, iller, ülke geneli, yabancı ülkeler olmak üzere ayrı ayrı tespit edilmesi

- İmamların hangi devlet idaresi veya kurumundan sorumlu olduğunun tespit edilmesi, imamların sorumluluk ve görev alanlarının belirlenmesi

- Emniyetten sorumlu imamın Ömer kod adlı O.H.Ö., TSK’dan sorumlu imamın H.Ö., MİT’ten sorumlu imamın Sinan kod M.K., Adalet Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkan yardımcılığı yapan ve soyadı A. Olan imamın vediğer devlet kurumlarında sorumlu imam düzeyinde görevli olan kişilerin açık kimliklerinin tespiti

'TV'leri, radyoları, gazeteleri, siteleri, ajansları bildirin'

- Gülen cemaatinin kullandığı internet siteleri, basın yayın organları, gazeteleri, haber ajansları, TV ve radyolarının araştırılıp hangileri olduğunun il ve ilçelere dağılımın tespiti

- Gülen cemaatine bağlı şirket, vakıf, okul, dernek, yurt ve benzeri kuruluşlarda toplam çalışan kişi sayısının yıllara göre çıkarılması talep edildi.

- Yazıda ayrıca cemaatin dersane, yurt, ev ve okullarında kalan öğrenci sayısının tespiti de istendi. İlgili talepte Gülen cemaatinin her türlü ticari, eğitim, sosyal etkinlik, basın yayın ve matbaa işlemleri, internet yayıncılığı gibi faaliyetlerinin araştırılması talimatı verildi.

- Cemaatin devleti ele geçirmeye başladığı ve aktif olduğu 2003 yılından sonraki dönemde yapılan uygulamaları, soruşturma ve davalarla mağdur edilenlerin müşteki sıfatıyla olay, kişi ve yer hatırlatması yapılarak ayrıntılı ifadelerinin alınması

- Yazıda Ahmet Şık’ın İmamın Ordusu, Henafi Avcı’nın Haliçte Yaşayan Simonlar, İşçi Partisi’nden Metin isimli kişinin kitabı, İlker Başbuğ’un kitabının temin edilip gönderilmesi

Talimat yazısının gönderildiği iller

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van emniyet müdürlükleri.

İdris Naim Şahin sormuştu

17 Aralık süreci sonrası AKP'den stifa eden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, EGM'nin 30 ile gönderdiği talimat yazısında yer alan hususlarla örtüşen bir soru önergesi ile gündeme gelmişti. Şahin, "Cemaate yönelik İstihbarat birimlerinde bitirme planının hazırlanıp hazırlanmadığını" sormuştu. Şahin tarafından dile getirilen iddiaların bir kısmı şöyleydi:

"Aldığım duyum ve tarafıma ulaşan bilgi ve belgelerden birisi olan, İçişleri Bakanlığı bünyesinde ''Özellikle istihbarat birimleri ile irtibat kurulup cemaatin tuttuğu arşivlerin bulunduğu yerlerin tespit edilerek acil aramalar yapılması ve elde edilecek delillerin değerlendirmeye tabi tutulması'' başlıklı bir yazılı emir ( Eylem Planı ) hazırlanıp yürürlüğe konulmuş mudur?

*Yazılı emrin 1. maddesi ''Bu soruşturmanın çerçevesine giren cemaat üyesi olup örgütlü olarak hükümeti devirmek ve anayasal düzeni yıkıp, devleti ele geçirmek için doğrudan faaliyet yürüten kişilerin tespiti, adreslerinin ve açık kimliklerinin belirlenmesi, ülke çapında eş zamanlı arama ve delil elde etmek için ayrıntılı çalışma yapılıp, gecikmeksizin arama ve delil elde etme işlemlerinin gizlilik içinde yürütülmesi'' şeklinde midir?

*Acil aramaları amaçlayan yazılı emrin 3. maddesinde ''Fethullah Gülen ve cemaatinin elinde silahlı bir güç bulunup bulunmadığı, ordu, jandarma, MİT ve emniyet birimleri içerisindeki cemaate bağlı/üye olanların silahlı bir eyleme kalkışmalarının mümkün olup olmadığı ve cemaat üyelerinin böyle bir eyleme kalkışmaları halinde hükümeti yıkabilecek veya anayasayı ortadan kaldıracak güçlerinin olup olmadığının belirlenmesi'', 4. maddesinde ''Cemaat üyelerinin Türkiye'nin son on yılında işlenen önemli olaylara azmettiren, yardım eden ya da doğrudan suç işleyen sıfatı ile katılıp katılmadıklarının belirlenmesi, cemaat üyelerinin rolleri bulunduğu iddia edilen Aziz Santoro cinayeti, Hrant Dink'in öldürülmesi, Danıştay saldırısı, Zirve kitabevi katliamı, Necip Hablemitoğlu ve Üzeyir Garih'in öldürülmesi gibi olaylar ile irtibatlarının a­­­­raştırılması” yer almakta mıdır?

*Bah­se ko­nu ya­zı­lı em­rin 19. mad­de­sin­de “Ce­ma­atin dev­le­ti ele ge­çir­me­ye baş­la­dı­ğı ve ak­tif ol­du­ğu 2003 yı­lın­dan son­ra­ki dö­nem­de ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar, so­ruş­tur­ma ve da­va­lar­la mağ­dur edi­len­le­rin müş­te­ki sı­fa­tıy­la olay, ki­şi ve yer ha­tır­lat­ma­sı ya­pı­la­rak ay­rın­tı­lı ifa­de­le­ri­nin alın­ma­sı”, 20. mad­de­sin­de “Fet­hul­lah Gü­len ce­ma­atin­den ay­rı­lan ve iç ya­pı­sı­nı bi­len­le­rin ta­nık ola­rak din­len­me­si, ce­ma­atin iç ya­pı­sı ile il­gi­li so­mut de­lil ve bil­gi ve­ren ki­şi­le­rin ta­nık ko­ru­ma ka­nu­nu­na gö­re giz­li ta­nık ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si­” yer al­mak­ta mı­dır?

*23 mad­de­den olu­şan ve Ba­kan­lı­ğı­nız­ca doğ­ru­lan­ma­sı ha­lin­de di­ğer mad­de­le­ri de öner­ge ko­nu­su ya­pı­la­cak ya­zı­lı em­rin ( Ey­lem Pla­nı­nın ) 23. mad­de­si '' Bu so­ruş­tur­ma­nın ama­cı­na uy­gun et­ki­li ve ye­ter­li yü­rü­tü­lüp so­nuç­lan­dı­rı­la­bil­me­si için; Mit, Jan­dar­ma, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Te­rör, İs­tih­ba­rat, Ka­çak­çı­lık ve ör­güt­lü suç­lar ve İn­ter­pol dai­re baş­kan­lık­la­rı , Ma­sak, SPK, BDDK, RTÜK, TİB ve il­gi­si­ne gö­re di­ğer dev­let ku­rum­la­rı ile ir­ti­bat ku­ru­lup bil­gi ve yar­dım alın­ma­sı

İşte operasyon talimatına ilişkin belgeler: