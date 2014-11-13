Hakan Çalhanoğlu'nun babası konuştu; Fatih Terim bizden özür dilesin

Gökhan Töre ile yaşadığı silah çekme olayının ardından milli takıma alınmayan Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, kendisiyle görüşüp, "Fatih Terim'den özür dile" diyen aracılara olumsuz yanıt verdi.

Radyospor'da yayınlanan Kriminal Spor'da olayla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.



Buna göre; Gökhan Töre ile Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak arasında yaşanan silah olayını tatlıya bağlamak isteyen aracılar, Hakan'ın babası Hüseyin Çalhanoğlu'na ulaşıp, Fatih Terim'den özür dilemesini istedi. Ancak baba Çalhanoğlu bu talebi “Mağdur olan benim. Özür dilemem. Özür dilenmesi gereken biri varsa, o da biziz” diyerek reddetti.

'Bundan sonra ya Hakan'ı alırlar ya da almazlar'

Baba Çalhanoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Fatih Terim’den özür dilemem. Ben ülkesini seven bir adamım. Hakan’ın Türkiye’de oynaması için baskı yapan benim. Fatih Terim ‘olayı araştırın’ diyor ama kendisi Gökhan’ın yaptıklarıyla ilgili olarak bir kez bile ne Hakan ne de benimle konuştu. Biz görevimizi yaptık. Kafam rahat. Bundan sonra Hakan'ı alırlar ya da almazlar. Bu onların bileceği iş."