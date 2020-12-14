Hakan Bayrakçı: Biz Araplara benzemeyiz, Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Türkiye'nin aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD yaptırımlarına maruz kalmasını değerlendirirken, bunun İsrail'le ilişkili olduğunu savunan gazeteci Turgay Güler'i destekleyerek "Biz Araplara benzemeyiz Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız" dedi.

CNN Türk canlı yayınında Turgay Güler ve Hakan Bayrakçı, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarını değerlendirdi.

Güler, bir hava savunma sistemi olan Patriot'un İsrail'i korumak için Türkiye'ye verilmediğini savunurken, bu tezi destekleyen Bayrakçı da "Biz Araplara benzemeyiz, Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız" dedi.

TIKLAYIN - ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı

ABD, Türkiye'ye yönelik yaptırımları duyurmuştu

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle, bugün Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'yi S-400 sorununu ABD ile koordinasyon içinde çözmeye çağırıyoruz" dedi.

Yaptırımlara göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir yetkili, herhangi bir uluslararası finansal kuruluşun SSB'ye 10 milyon doları aşan kredi ve borç vermesinin kısıtlandığını ifade etti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'in de yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Demir ve beraberindeki kişilerin mal varlıklarının dondurulacağı ve vize kısıtlamaları getirileceği kaydedildi.