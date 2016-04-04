HAK-İŞ: Taşeron düzenlemesinde tehditkar bir yol izleniyor

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Maliye Bakanlığı’nın taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin planına itiraz ederek, “Ne işçi, ne de memur olan yeni bir tür kadro ihdas edildiğini” söyledi. Arslan, verilecek bu kadro karşılığında işçinin haklarından vazgeçmesinin şart koşulduğu “tehditkar” bir yol izlendiğini belirtti. Başbakanlığı döneminde HAK-İŞ'in genel kurullarına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son olarak sendikanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuşmuştur. Başbakan Ahmet Davutoğlu da HAK-İŞ'in Eylül 2015'teki genel kuruluna katılmıştı.

Dünya Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi Ferit Parlak ile Mehmet Kaya’nın sorularını yanıtlayan HAK-İŞ Başkanı Arslan, hükümetin düşük maliyetli, yönetilmesi ve kontrolü kolay bir sistem arayışında olduğunu kaydetti.

Taşeron işçilerin kadroya alınması sürecinin bitmediğini, yeni düzenlemenin yeni karmaşa doğurduğunu ifade eden Arslan, verilecek bu kadro karşılığında işçinin haklarından vazgeçmesinin şart koşulduğu “tehditkar” bir yol izlendiğini belirtti.

“Hükümet henüz nihai kararını vermedi” diyen HAK-İŞ Başkanı, Türkiye’de sendikal örgütlenmeye yönelik olarak işveren çevrelerinin gerekçelerini de “samimiyetsiz” bulduğunu söyledi.

Erdoğan ve Davutoğlu genel kurula katılmıştı

Başbakanlığı döneminde HAK-İŞ'in genel kurullarına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son olarak sendikanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuşmuştur. Başbakan Ahmet Davutoğlu da HAK-İŞ'in Eylül 2015'teki genel kuruluna katılmıştı.