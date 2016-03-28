"Taşeron işçiler kadroya sınavla alınacak"

Taraf gazetesi yazarı Süleyman Yaşar, taşeron işçilerin kadroya sınavla alınacağını söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Tüm taşeronlara kadro verildi" şeklindeki açıklamasına değinen Süleyman Yaşar, "Bu alımda önemli bir ayrıntı var. Seçim vaatlerinde hiçbir koşul olmadan kadroya alınacağı sözü verilen işçiler şimdi “özel sözleşmeli personel” olarak sınavla kadroya alınacak. Yani 720 bin kişi sınava girecek. İki yıldır, üç yıldır taşeron işçi olarak çalışanlar sınava girecekler" dedi. Yaşar, sınavı kazanamayan işçilerin mevcut işini de kaybedeceklerini belirterek, "Tabii onların yerine iktidara yakın yeni elemanlar alınacak. Çünkü, sınavları, kurumlar sözlü ya da yazılı olarak kendileri yapacaklarmış. Anlayacağınız kadroya geçeyim derken işçi işinden olacak. Kadroya geçeceğim diye oy ver sonra karşına sınav şartı çıksın. Bundan büyük kazık olamaz herhâlde çalışanlara" diye yazdı.

Süleyman Yaşar'ın, "Taşeron işçiye büyük kazık" başlığıyla yayımlanan (28 Mart 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İşte şimdi taşeron işçiler konusunda da benzeri bir yaklaşım gündeme geldi. Bildiğiniz gibi kamuda çalışan taşeron işçiler kadroya alınacak. Fakat bu alımda önemli bir ayrıntı var. Seçim vaatlerinde hiçbir koşul olmadan kadroya alınacağı sözü verilen işçiler şimdi “özel sözleşmeli personel” olarak sınavla kadroya alınacak. Yani 720 bin kişi sınava girecek. İki yıldır, üç yıldır taşeron işçi olarak çalışanlar sınava girecekler.

Peki, kazanamayan ne olacak? Güle güle denilecek. Daha doğrusu taşeron işçi mevcut işini kaybedecek. Tabii onların yerine iktidara yakın yeni elemanlar alınacak. Çünkü, sınavları, kurumlar sözlü ya da yazılı olarak kendileri yapacaklarmış.

Anlayacağınız kadroya geçeyim derken işçi işinden olacak. Kadroya geçeceğim diye oy ver sonra karşına sınav şartı çıksın. Bundan büyük kazık olamaz herhâlde çalışanlara. Bir de taşeron işleri yapmak için kurulan şirketler var. Peki, onlara ne olacak? İşçiler devlet kadrosuna alınacağı için onlar da batacak tabii ki bu durumda. Yani iktidar kaş yapayım derken göz çıkartacak"