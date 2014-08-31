'Hahambaşı'nın torunu imam hatibe yerleştirildi' iddiası

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva’nın torununun Şile’de bulunan İmam hatip lisesine yerleştirildiği iddia edildi.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, TEOG sisteminde kaynaklı, evlerinden kilometrelerce uzaklıktaki okullara yerleştirilen, tercih etmedikleri halde İmam Hatip Liselerine otomatik olarak atanan öğrencilerin yanında Hahambaşının torununun da İHL’ye yerleştirildğine yönelik iddia dikkat çekti.MEB’in skandallarına bir yenisini daha ekledi.



TEOG yerleştirmelerindeki problemler devam ederken Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’dan şimdiye kadar bir açıklama gelmemesi tepkiye yol açtı.

Gayrimüslim öğrencilerin imam hatibe kaydedilmesi tepkiye yol açmıştı

Liselere geçiş için ilk kez uygulanmaya başlanan TEOG yerleştirmelerinde, iki gayrimüslim öğrenci de imam hatip liselerine otomatik olarak kaydedilmişti. Otomatik kayıt sistemini bilmeyen öğrenci ve veliler şaşkınlık yaşarken durum tepkiye yol açmıştı.

Fatih Altay'lının kızı da aynı imam hatibe yerleşmişti

Geçtiğimiz günlerde Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı da TEOG'da tercih yapmayan kızının, evine 94.5 kilometre uzaklıktaki bir imam hatip lisesine kaydedildiğini açıklamıştı.



Köşesinden Milli Eğitim Bakanlığı ve TEOG sistemini ağır bir dille eleştiren Altaylı, kızının TEOG sınavı sonrası tercih yapmadığını söyleyerek, sistemin kızını otomatik olarak Şile'deki bir 'imam hatip lisesine' kaydettiğini yazmıştı.