Bazı gayrimüslim öğrenciler imam hatip liselerine otomatik olarak kaydedildi

Liselere geçiş için ilk kez uygulanmaya başlanan TEOG yerleştirmelerinde, iki gayrimüslim öğrenci, imam hatip liselerine otomatik olarak kaydedildi. Otomatik kayıt sistemini bilmeyen öğrenci ve veliler şaşkın.

Hürriyet'ten Gönül Koca'nın haberine göre, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan lise yerleştirmeleri önceki gün açıklandı. Tercih yapan öğrencilerin çoğu istediği liseye yerleşemediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bir kısmı tercihlerinde olmayan uzak semtlerdeki okullara yerleştirilirken, gayrimüslim öğrenciler de imam hatip liselerine otomatik olarak kaydedildi. Bunlardan biri Özel Pangaltı Ermeni Ortaokulu mezunu Arda Christof A., TEOG’dan 257.3422 puan aldı. Özel okula gitmek istediği için tercih yapmayan Arda’nın kaydı yapıldı. Öğrencinin babası Ümit A., şöyle konuştu:

'Sanıyorum bürokratik hata'

“Öğrencimiz Ayazağa Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne yerleştirildi. Sonuca güldük. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hassas yaklaşması gerekiyor. Sanıyorum bürokratik nedenlerle böyle bir durum oldu.” Ermeni asıllı başka bir veli K.B. de şunları söyledi: “Kızım Şişli Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kaydolmuş. O okuldan nakil yapacağız. Eğitimciyim, şaşırmadım.”

Yüzdelik dilimler yanılttı

UZMANLAR’a göre yüzdelik dilimler yanılttı. Geçen yıl daha az öğrenci tercih yaptığı için her bir dilime 10 bin öğrenci düşüyordu, bu yıl herkes tercih yaptı. Dilimlere düşen öğrenci sayısı arttı. 1-2 dilim altına yerleştiler.

Dilim ve puan önemli değil

YARIN başlayacak nakil dönemi 5 hafta sürecek. Yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler boş kontenjanı olan başka bir devlet lisesine ya da özel okula naklini isteyebilecek. Devlet okullarına nakil için puan üstünlüğü ya da yüzdelik dilimlere bakılmayacak.Her hafta boş kontenjanı olan bir okul tercih edilebilecek. İlk hafta istediği okula nakil yaptıramayan öğrencinin kaydı, ilk yerleştirildiği okulda kalacak. Öğrenciler 2’nci ve diğer haftalarda da tek okula olmak şartıyla nakil başvurusu yapabilecek. Devlet okulundan başka devlet okuluna gitmek isteyenler, e-Okul üzerinden nakil başvurusu yaptıracak.