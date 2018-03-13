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Yaşam

Hafriyat kamyoncuları yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı

Hafriyat kamyoncuları döküm alanlarının yetersiz olduğunu savundu

13 Mart 2018 04:11

İstanbul Şile'de döküm alanlarının yetersiz olduğunu ve uzun süre sırada beklemek zorunda kaldıklarını söyleyen kamyoncular yolu trafiğe kapattı.

Şile Kömürcü Oda mevkiinde saat 15.00 sıralarında toplanan çok sayıda hafriyat kamyonu şoförü eylem yaptı Döküm alanlarının yetersiz olduğunu ve mevcut hafriyat döküm alanlarına giriş yapmak için uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını söyleyen şoförler yolu trafiğe kapattı.

Eylem nedeniyle jandarma ekipleri olay yerine geldi. Eylemin uzaması üzerine kamyon şoförleri zaman zaman kendi aralarında tartıştı.

Eylem nedeniyle Şile İstanbul otoyolunda trafik durdu.

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