Hafriyat kamyonu bir anneye ve iki çocuğuna çarptı

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonunun çarptığı bir kadın öldü, iki çocuğu yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 63 YT 119 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Asiye Kılıç (29) ile 5 yaşındaki kızı Asmina ve bebeğine çarptı.



112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Asiye Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı çocukların tedavisi ise sürüyor.



Kazanın ardından kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.