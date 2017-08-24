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Yaşam

Yalıya hafriyat kamyonu çarptı!

Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, içerisinde yolcular olan bir dolmuş kullanılmaz hale geldi

24 Ağustos 2017 22:56

İstanbul'da Beykoz sahilde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu 3 araca çarptıktan sonra Ahmet Mithat Efendi yalısına çarparak durabildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, içerisinde yolcular olan dolmuş kullanılmaz hale geldi. Yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu. Bazı görgü tanıkları şoförün kalp krizi geçirdiğini iddia etti. 

Kaza, Beykoz sahil Ahmet Mithat Caddesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Beykoz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı kilitli parke yüklü 34 RJ 0096 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı yönden gelen 3 araca ve karpuz tezgahına çarpan kamyon kaldırımdaki dubaları ezerek Ahmet Mithat Efendi yalısına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kamyon sürücüsü ambulans ile Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hafriyat kamyonunun çarptığı dolmuşta bulunan 4 yolcu şans eseri yaralanmazken, dolmuş kullanılmaz hale geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

Görgü tanıkları kamyon şoförünün seyir halindeyken kalp krizi geçirdiğini iddia ettiler. Dolmuş şoförü ise, sürücünün yola bakmadan üzerine geldiğini belirterek, "Yolcular dolmuşun diğer kısmına kaçtılar, şans eseri kurtulduk" dedi. (DHA)

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