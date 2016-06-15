Hacı Birlik'in cenazesini polis aracıyla sürükleyen özel harekâtçılara göstermelik ceza!

Şırnak’ta geçen ekim ayında HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in kayınbiraderi Hacı Lokman Birlik’in cenazesini iple zırhlı aracın arkasına bağlayarak yerde sürükleyen polislere 16 ay kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Hacı Lokman Birlik’in öldürüldükten sonra cesedinin yerlerde sürüklenmesiyle ilgili inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda olaya karışan iki Özel Harekâtçı polis açığa alınmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturmasını tamamladı. Soruşturma sonucunda polis memurları İ.A.A. ve H.C.Y. hakkında “Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” fiilinden 16 ay uzun süreli kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildi.

Polis A.G. hakkında “Amir ve üstlerine iletilmesi gereken bilgi ve buyrukları, zamanında iletmemek ya da gizlemek” iddiasıyla 4 ay kısa süreli kademe ilerlemesinin durdurulmasına karar veren emniyet, polis F.K’ye ise “Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” iddiasıyla 6 ay kısa süreli durdurma yaptırımı uyguladı.

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