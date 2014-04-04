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Hacettepe Üniversitesi, borç için arazisini satıyor

Hacettepe Üniversitesi, hastanesinin biriken 250 milyon liralık borcunu ödemek ve yeni yatırımlarını finanse etmek gerekçesiyle Beytepe'deki 350 dönüm arazisini satışa çıkardı

04 Nisan 2014 12:53

Hacettepe Üniversitesi, ana kampüsünde yer alan Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nin biriken 250 milyon liralık borcunu ödemek ve yeni yatırımlarını finanse etmek gerekçesiyle Beytepe'deki 350 dönüm arazisini üçüncü kez satışa çıkardı.

 

'Dünya üniversitesi olalım diye'

 

Milliyet 'in haberine göre, ilk iki ihalede teklif gelmeyince, üçüncü kez ihale edilen arazinin bedeli 900 milyondan 800 milyona düştü. Öğrenciler ihaleye, "Üniversite arazi mi satar, burası Ali İsmail Korkmaz Ormanı olsun" diye tepki gösterirken, imarsız arazinin imara geçmesi durumunda değerinin 2 ile 3 milyar lira olacağı öne sürüldü. Rektör Murat Tuncer, "Dünya üniversitesi olarak kalabilmemiz için 600 milyon liraya ihtiyacımız var. Bunu bize versinler, arsayı satmayalım" dedi.

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