T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Hacettepe'de 'yolsuzluk' operasyonu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli 2 profesör ve 2 doçent, yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla görevden alındı

07 Şubat 2013 16:50

Hacettepe Üniversitesi’nde yürütülmekte olan, yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma çerçevesinde 2'si profesör, 2'si de de doçent kadrosunda görevli 4doktor açığa alındı. Hacettepe Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, "Uluslararası boyuta taşan iddialar var. Sürecin selameti açısından görevden uzaklaştırmayı uygun bulduk" dedi.

Nöroradyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nda, "Geri ödemesi olmayan malzemelerin kullanılıp devlete fatura edilmesi, hastaların tıbbi kayıtlarıyla oynanması, hastaların bilimsel verileriyle oynanması ve uluslararası bazı firmalarla etik olmayan ilişkiler kurulması" iddiaları üzerine Ekim ayında soruşturma başlatıldı. Üçüncü ayına giren soruşturma sonunda, yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla, profesör ve doçent kadloranıda bulunan S.Ç., I.S., K.Y. ve S.G. görevden uzaklaştırıldı.

 

'Rektör doğruladı'

 

Hacettepe Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, soruşturmayı ve doktorların görevden alınmasına yönelik bilgileri doğruladı. Prof. Dr. Tuncer, "Uluslararası boyuta taşan iddialar var. Soruşturma devam ediyor. Sürecin selameti açısından görevden uzaklaştırmayı uygun bulduk" dedi. Tuncer'in kendinden önceki iki Rektör ve eski Genel Sekreter hakkında da, "yolsuzluk yaptıkları" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu iddia edilmişti.

 

'Eski yönetime yakın oldukları için mi görevden alındılar?'

 

Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştiği iddia edilen yolsuzlukla ilgili olarak açığa alındığı öğrenilen doktorlarla ilgili, CHP Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, twitter hesabında "Hacettepe Üniversitesi el değiştirdi. Hacettepe'de asıl skandal, Bakan Çelik'in kızının okula kabuluydu. Dikkat edin suç isnat edilenler kim? Hacettepe Üniversitesi'nden uzaklaştırılan öğretim üyeleri eski yönetime yakın kişiler olabilir mi? Hacettepe Üniversitesi ile dolduruşa gelmeyelim. Hacettepe Üniversitesi'nde hakkında soruşturma açılmayan kaldı mı? Yeni yönetim iş başında!" dedi

Usluer'in twitter üzerinden yazdıkları şöyle: \

ETİKETLER

hacettepe üniversitesiyolsuzlukgörevden alınma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24