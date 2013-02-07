Hacettepe'de 'yolsuzluk' operasyonu

Hacettepe Üniversitesi’nde yürütülmekte olan, yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma çerçevesinde 2'si profesör, 2'si de de doçent kadrosunda görevli 4doktor açığa alındı. Hacettepe Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, "Uluslararası boyuta taşan iddialar var. Sürecin selameti açısından görevden uzaklaştırmayı uygun bulduk" dedi.

Nöroradyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nda, "Geri ödemesi olmayan malzemelerin kullanılıp devlete fatura edilmesi, hastaların tıbbi kayıtlarıyla oynanması, hastaların bilimsel verileriyle oynanması ve uluslararası bazı firmalarla etik olmayan ilişkiler kurulması" iddiaları üzerine Ekim ayında soruşturma başlatıldı. Üçüncü ayına giren soruşturma sonunda, yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla, profesör ve doçent kadloranıda bulunan S.Ç., I.S., K.Y. ve S.G. görevden uzaklaştırıldı.

'Rektör doğruladı'

Hacettepe Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, soruşturmayı ve doktorların görevden alınmasına yönelik bilgileri doğruladı. Prof. Dr. Tuncer, "Uluslararası boyuta taşan iddialar var. Soruşturma devam ediyor. Sürecin selameti açısından görevden uzaklaştırmayı uygun bulduk" dedi. Tuncer'in kendinden önceki iki Rektör ve eski Genel Sekreter hakkında da, "yolsuzluk yaptıkları" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu iddia edilmişti.

'Eski yönetime yakın oldukları için mi görevden alındılar?'

Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştiği iddia edilen yolsuzlukla ilgili olarak açığa alındığı öğrenilen doktorlarla ilgili, CHP Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, twitter hesabında "Hacettepe Üniversitesi el değiştirdi. Hacettepe'de asıl skandal, Bakan Çelik'in kızının okula kabuluydu. Dikkat edin suç isnat edilenler kim? Hacettepe Üniversitesi'nden uzaklaştırılan öğretim üyeleri eski yönetime yakın kişiler olabilir mi? Hacettepe Üniversitesi ile dolduruşa gelmeyelim. Hacettepe Üniversitesi'nde hakkında soruşturma açılmayan kaldı mı? Yeni yönetim iş başında!" dedi

Usluer'in twitter üzerinden yazdıkları şöyle: