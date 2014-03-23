Kadıköy’de Ali İsmail Korkmaz Parkı açıldı

Eskişehir'de geçen yıl Haziran ayındaki Gezi Parkı protestoları sırasında dövülerek komaya giren ve 38 günlük yaşam savaşını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın adı Kadıköy'de bir parka verildi.

Parkın açılışında konuşan anne Emel Korkmaz, "Ali İsmaillerim hoşgeldiniz" diye başladığı konuşmada "Ali İsmail inanın şu anda çok mutlu. Çünkü Ali İsmail'in çok istediği bir şeyi gerçekleştiriyorsunuz" dedi.



Elvan Ezber’in Doğan Haber Ajansı’ndaki haberine göre, Yeldeğirmeni Dayanışması'nın girişimleri sonucunda Rasimpaşa Mahallesi İskele Sokak'ta bulunan küçük otopark alanı Kadıköy Belediyesi'nin de desteğiyle parka dönüştürüldü. Parkın açılış töreni bugün saat 15.00'te yapıldı. Törene Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz, Gezi olaylarında yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın ağabeyi Muharrem Ayvalıtaş, CHP İstanbul milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Fenerbahçe taraftarları ve Kadıköylüler katıldı.



Ali İsmail Korkmaz başta olmak üzere Gezi olayları sırasında yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başlanılan açılışta çocuklarla beraber şarkılar da söylendi. Şarkılar söylendiği sırada Ali İsmail Korkmaz'ın anne ve babası gözyaşlarını tutamadı. Katılımcılar anne ve babaya sarılarak onları teselli etti. Tören sırasında Fenerbahçe taraftarları "Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe Yıkılmaz" marşını söylerken diğer katılımcılar da "Gezi şehitleri ölümsüzdür" sloganı attı.



Kürsüye çıkan Anne Emel Korkmaz, "Ali İsmaillerim hoşgeldiniz" diye başladığı konuşmada "Ali İsmail inanın şu anda çok mutlu. Çünkü Ali İsmail'in çok istediği birşeyi gerçekleştiriyorsunuz. Herkese teşekkür ediyorum. Ali İsmail'in çok büyük hayalleri vardı. En büyük hayallerinden biri çocukları eğitmekti. Onlara güzel bir gelecek özgür bir dünya huzurlu bir ülke yaratmaktı. Ama katiller buna müsade etmedi. Ama sizlerin sayesinde bunu başaracağız ve geleceğin çocukları bu parkta kitap okuyarak büyüyecekler. Ali İsmail'in yapamadığını evlatlarınız çocuklarınız yapacak. Ali İsmail ölmedi. Ali İsmail geleceğin ışığı oldu" dedi.



Baba Şahap Korkmaz ise, "Ali İsmail çocukları severdi. İlgisi vardı. Çocuklar için güzel bir çalışma yapılmış" şeklinde konuştu. Mehmet Ayvalıtaş'ın ağabeyi Muharrem Ayvalıtaş da "Hepimiz Ali İsmail'in kardeşi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Onun ismini ve kardeşlerimizin ismini ölümsüz kılan onlar için emek sarf eden herkese teşekkür ediyoruz "dedi.



Konuşmaların ardından parkın açılışı Ali İsmail'in anne ve babası tarafından yapıldı.